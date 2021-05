Kijkcijfers: dinsdag 4 mei 2021

Veel volk ziet Kevin De Bruyne en zijn team schitteren in de Champions League op Play4. 'Erfgenaam Gezocht' blijft goed presteren, net als 'Zorgen voor Mama'. 'Campus Cup' voelt zich goed bij Eén en 'Dertigers' blijft binnen de top 10.

Dinsdag 4 mei 2021



1. THUIS EEN 1.238.708 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.143.736 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 912.346 4. BLOKKEN EEN 792.237 5. ZORGEN VOOR MAMA EEN 686.553 6. NIEUWS 19U VTM VTM 686.504 7. VB. C1 UEFA 1/2F - MANCHESTER CITY/PARIS-ST-G. PLAY4 616.965 8. ERFGENAAM GEZOCHT VTM 569.233 9. FAMILIE VTM 549.301 10. DERTIGERS EEN 535.824 11. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 517.019 12. DAGELIJKSE KOST EEN 436.729 13. LISA VTM 420.917 14. CAMPUS CUP EEN 368.285 15. IK VERTREK UIT VLAANDEREN VTM 285.886 16. DE CONTAINER CUP PLAY4 275.344 17. DE BUURTPOLITIE VTM 247.125 18. DE AFSPRAAK Canvas 238.700 19. NIEUWS 13U VTM VTM 234.575 20. HET JOURNAAL LAAT EEN 226.440

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

