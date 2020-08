Kijkcijfers: dinsdag 4 augustus 2020

De top drie is dinsdag opnieuw volledig van En. Bij VTM gaat de meeste aandacht naar 'VTM NIEUWS' en VIER scoort verder met 'Het Rad'. Canvas kan alleen met 'Terzake' een plaats in de dagkijkcijfers bemachtigen.

Dinsdag 4 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 805.240 2. Switch En 761.442 3. F.C. De Kampioenen En 738.566 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 659.525 5. Op Kot En 551.485 6. Het Rad VIER 541.700 7. Het Journaal Laat En 517.063 8. Sara VTM 448.705 9. Die Huis En 448.705 10. Het Journaal 13.00 uur En 443.909 11. De Kotmadam VTM 432.341 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 318.675 13. De Zomer Van VTM 280.622 14. De Buurtpolitie VTM 246.823 15. Salamander En 245.140 16. The Dog House En 241.857 17. Terzake Canvas 236.387 18. Huizenjagers Vakantiehuizen VIER 226.498 19. Telefacts Zomer VTM 196.251 20. Navy NCIS VIER 162.473

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)