Kijkcijfers: dinsdag 31 december 2019 en woensdag 1 januari 2020

Het nieuwe jaar is definitief begonnen. Tijd om de laatste kijkcijfers van 2019 te bekijken. En de eerste cijfers van 2020, die zijn er ook.

Dinsdag 31 december 2019

1. Live vuurwerk En 913.536 2. Thuis En 822.637 3. Het Journaal 19.00 uur En 680.152 4. Vrede op Aarde En 679.773 5. Bart Peeters Deluxe En 587.422 6. Iedereen Beroemd En 572.806 7. Blokken En 547.176 8. Down the Snow En 534.275 9. Familie VTM 530.705 10. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 530.628 11. Home Alone II VTM 487.802 12. Niels Destadsbader: Boven de Wolken VTM 487.308 13. Het Journaal 13.00 uur En 438.742 14. Kamal Kharmach: Mag ik Even? Canvas 399.096 15. Loslopend Wild & Gevogelte En 391.405 16. De Buurtpolitie VTM 312.721 17. Flikken Maastricht En 281.108 18. The BFG En 279.023 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 273.926 20. Rode Neuzen Dag, The Best Of VTM 246.938

Woensdag 1 januari 2020



1. Thuis En 1.185.193 2. F.C. De Kampioenen 3 - Forever En 968.433 3. Het Journaal 19.00 uur En 901.803 4. Iedereen Beroemd En 855.334 5. Vrede op Aarde En 768.029 6. Veldrijden: GP Sven Nys (heren) En 706.959 7. Blokken En 638.687 8. Het Journaal 13.00 uur En 584.902 9. Familie VTM 554.299 10. Nieuwjaarsconcert En 548.725 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 534.826 12. Sporza En 532.528 13. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 514.816 14. Wat Als? Eindejaarsspecial VTM 493.358 15. Het Journaal Laat En 402.026 16. Veldrijden: GP Sven Nys (dames) En 368.094 17. Vive le Velo, Wielerjaar 2019 En 310.382 18. Border Security VTM 307.870 19. Veldrijden: GP Sven Nys Canvas 297.331 20. De Buurtpolitie VTM 278.897

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)