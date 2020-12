Kijkcijfers: dinsdag 29 december 2020

Annemie Struyf scoort meteen een miljoenentopper met de eerste aflevering van 'Het Hoge Noorden'. De slotuitzending van de VTM-actie 'Make 2020 Great Again' lokt niet al teveel kijkers en VIER mag 'Het Rad' danken, al scoort het spelletje merkelijk minder dan afgelopen zomer.

Dinsdag 29 december 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.187.165 2. Thuis En 1.168.185 3. Het Hoge Noorden En 1.069.425 4. Vrede Op Aarde En 1.066.073 5. Iedereen Beroemd En 1.000.852 6. Blokken En 852.858 7. Familie VTM 737.671 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 721.549 9. Sara VTM 582.006 10. Witse En 490.480 11. Het Journaal 13.00 uur En 484.613 12. First Dates En 475.796 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 318.415 14. De Buurtpolitie VTM 292.791 15. Make 2020 Great Again VTM 286.032 16. Het Journaal Laat En 242.623 17. Het Rad VIER 221.315 18. Sturm der Liebe VTM 190.997 19. Neighbours En 187.509 20. Father Brown En 174.600

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

