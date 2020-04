Kijkcijfers: dinsdag 21 april 2020

Alweer de doordeweekse miljoenen-top drie op dinsdag. De special van 'Eviva Espana' wordt goed bekeken, net als de eerste aflevering van het nieuwe seizoen 'Groeten Uit...'. Alle cijfers van dinsdag vind je hier.

Dinsdag 21 april 2020



1. Thuis En 1.273.309 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.216.380 3. Iedereen Beroemd En 1.064.307 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 832.098 5. Eviva Espana in Tijden van Corona En 810.841 6. Familie VTM 757.836 7. Blokken En 702.894 8. Groeten Uit... VTM 559.314 9. Onderzoeksrechters VTM 550.782 10. Vandaag En 535.992 11. Het Journaal 13.00 uur En 468.780 12. Kinderwens En 448.961 13. Gert Late Night - Lockdown VIER 435.432 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 387.929 15. Het Journaal Laat En 357.279 16. De Afspraak Canvas 339.066 17. De Buurtpolitie VTM 320.855 18. Het Parket VIER 298.444 19. Aspe VTM 276.858 20. Terzake Canvas 231.720

