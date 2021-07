Kijkcijfers: dinsdag 20 en woensdag 21 juli 2021

Door de Nationale Feestdag waren er woensdag geen kijkcijfers, dus schotelen we je nu een dubbele dosis voor. Naar het defilé woensdag keken bijna 400,000 mensen. De topprogramma's komen niet boven de 800.000 kijkers uit. Alle kijkcijfers van de afgelopen dagen vind je hier.

Dinsdag 20 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 702.359 2. NIEUWS 19U VTM VTM 475.690 3. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 409.027 4. THE AMERICAN DREAM XL EEN 337.802 5. HET HUIS - ELODIE OUEDRAOGO EEN 310.697 6. ZIJ ZIJN DE HELPENDE HANDEN VTM 296.833 7. HET JOURNAAL LAAT EEN 285.727 8. GEVOEL VOOR TUMOR EEN 250.161 9. NIEUWS 13U VTM VTM 233.042 10. ESCAPE TO THE CHATEAU, THE GREAT OUTDOORS EEN 208.914 11. TOPDOKTERS PLAY4 208.285 12. DE BUURTPOLITIE VTM 208.270 13. WITSE EEN 180.055 14. TERZAKE Canvas 171.286 15. EXTRA JOURNAAL - NATIONALE ROUWDAG EEN 145.319 16. STURM DER LIEBE VTM2 134.160 17. KINDEREN VAN HET VERZET Canvas 133.004 18. THUIS EEN 119.513 19. CHRISTOPHER ROBIN VTM 118.860 20. DARTS. WK VTM2 117.482

Woensdag 21 juli 2021

1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 758.554 2. SWITCH EEN 631.621 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 570.498 4. NIEUWS 19U VTM VTM 463.659 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 463.603 6. NATIONALE FEESTDAG 21 JULI EEN 399.875 7. ANN WAUTERS, FINAL STOP TOKYO EEN 359.447 8. THE AMERICAN DREAM XL EEN 353.397 9. HET JOURNAAL LAAT EEN 349.016 10. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 233.914 11. DE KOTMADAM VTM 221.192 12. NIEUWS 13U VTM VTM 201.195 13. WITSE EEN 186.649 14. THE DOG HOUSE EEN 185.986 15. DE BUURTPOLITIE VTM 173.547 16. DWARS DOOR BELGIE EEN 162.190 17. ...VOOR DUMMIES - DIEREN IN HUIS HEBBEN VTM 136.729 18. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 136.357 19. MISDAADDOKTERS - IN HET HOOFD VAN DE DADER Canvas 127.578 20. ALBATROS EEN 115.783

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

