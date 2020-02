Kijkcijfers: dinsdag 18 februari 2020

VIER beleeft een mooie (voetbal)avond. Daarna is vooral En aan zet met onder anderen de dagelijkse programma's en 'Zie Mij Graag'. VTM lokt het meeste kijkers met het nieuws, gevolgd door 'Familie'. 'Groeten Uit' levert wat in. Bij Canvas blijven de actuaprogramma's het populairst.

Dinsdag 18 februari 2020



1. Thuis En 1.141.864 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.027.644 3. Iedereen Beroemd En 965.224 4. Blokken En 718.541 5. Zie Mij Graag En 689.534 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 657.298 7. Politie 24/7 En 648.709 8. Familie VTM 620.382 9. Groeten Uit... VTM 530.014 10. Voetbal: Champions League - Dortmund-PSG VIER 418.999 11. Vandaag En 416.402 12. Het Journaal 13.00 uur En 390.259 13. Het Journaal Laat En 269.152 14. De Buurtpolitie VTM 266.772 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 265.002 16. Telefacts Winter VTM 242.322 17. Flikken Maastricht En 229.233 18. De Afspraak Canvas 212.680 19. Aspe VTM 209.818 20. Terzake Canvas 205.566

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)