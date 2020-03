Kijkcijfers: dinsdag 17 maart 2020

Nieuws, nieuws, nieuws. Dat is het codewoord tegenwoordig. Vier miljoenentoppers, waaronder twee nieuwsuitzendingen. Deze cijfers zijn onder voorbehoud, want we zien geen score voor 'Familie', maar door de programmawijzigingen gisteren, zitten deze vermoedelijk ergens anders bijgeteld.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Dinsdag 17 maart 2020



1. Extra Journaal - coronavirus En 1.571.425 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.558.945 3. Iedereen Beroemd En 1.308.755 4. Thuis En 1.198.365 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 968.173 6. Extra VTM NIEUWS - persconferentie premier VTM 879.766 7. Blokken En 868.491 8. Zie Mij Graag En 767.113 9. Politie 24/7 En 765.497 10. Vandaag En 720.580 11. Mijn Keuken Mijn Restaurant VTM 576.241 12. Het Journaal 13.00 uur En 572.358 13. Onderzoeksrechters VTM 492.249 14. De Afspraak Canvas 486.018 15. Terzake Canvas 418.133 16. Het Journaal Laat En 410.869 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 395.518 18. Extra VTM NIEUWS: coronavirus VTM 385.377 19. De Buurtpolitie VTM 372.070 20. Flikken Maastricht En 282.343

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)