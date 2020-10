Kijkcijfers: 9, 10 en 11 oktober 2020

Vier miljoenentoppers heeft het weekend ons opgeleverd. De Rode Duivels moeten zondag hun meerdere erkennen in kasteelheer Planckaert en zijn gevolg. Ook Gent-Wevelgem scoort erg goed. Vrijdag is VTM opnieuw heer en meester met 'The Masked Singer'.

Vrijdag 9 oktober 2020



1. The Masked Singer VTM 1.365.665 2. Thuis En 1.155.451 3. Het Journaal 19.00 uur En 969.917 4. Iedereen Beroemd En 907.680 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 662.552 6. Familie VTM 584.358 7. Blokken En 530.231 8. The Brokenwood Mysteries En 429.678 9. Sara VTM 387.490 10. Het Journaal 13.00 uur En 333.928 11. The Good Doctor VTM 296.426 12. De Afspraak Canvas 291.260 13. Terzake Canvas 288.812 14. Het Journaal Laat En 286.117 15. Witse En 266.698 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 249.831 17. Keeping Faith En 208.225 18. De Buurtpolitie VTM 192.765 19. The Death Of Stalin Canvas 178.825 20. Sturm der Liebe VTM 155.628

Zaterdag 10 oktober 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 913.571 2. F.C. De Kampioenen En 700.099 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 696.777 4. Animal Airport En 571.228 5. Iedereen Beroemd En 545.607 6. De 25 VTM 519.078 7. The Meadow: Paradise Lost? En 417.580 8. Het Journaal 13.00 uur En 367.143 9. Witse En 327.869 10. The Adjustment Bureau En 310.897 11. Het Journaal Laat En 283.420 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 266.741 13. Independence Day: Resurgence VTM 252.652 14. Cold Pursuit VTM 3 235.880 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 234.035 16. Thin Ice Canvas 218.930 17. Vranckx & de Nomaden Canvas 201.103 18. Villa Politica En 155.274 19. The Masked Singer VTM 151.808 20. Batman vs Superman: Dawn Of Justice VIER 130.180

Zondag 11 oktober 2020

1. Chteau Planckaert En 1.389.184 2. Undercover En 1.110.218 3. Het Journaal 19.00 uur En 993.665 4. Voetbal: Nations League - Engeland-Belgi VTM 888.911 5. Sportweekend En 797.125 6. Wielrennen: Gent-Wevelgem (heren) En 740.125 7. Het Journaal 13.00 uur En 581.967 8. Sporza En 505.411 9. Wielrennen: Gent-Wevelgem (dames) En 493.881 10. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 488.156 11. Great Asian Railway Journeys En 475.414 12. De Zevende Dag En 401.027 13. Voetbal: Nations League - studio VTM 357.227 14. Het Journaal Laat En 346.710 15. Veldrijden: Gieten (samenvatting) En 334.098 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 294.658 17. Pirates of the Caribbean: Salazar s Revenge VTM 200.912 18. Lady Truckers VTM 2 199.553 19. Niveau 4 Gent VIER 164.018 20. FBI VIJF 153.446

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

