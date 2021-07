Kijkcijfers: 9, 10 en 11 juli 2021

Voetbal, wielrennen en muziek zijn de pijlers van afgelopen weekend. Naar de EK-finale keken meer dan 1,5 miljoen supporters. Ook de live verslaggeving van de Ronde van Frankrijk werd goed gevolgd. Voor de niet-sportfans was er muziek, met 'Vlaanderen Feest!' en 'Tien Om Te Zien: De Zomer van 1994'.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 9 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 777.967 2. SWITCH EEN 753.221 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 679.863 4. OP KOT EEN 530.324 5. NIEUWS 19U VTM VTM 498.043 6. VILLA SPORZA EEN 470.196 7. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 13 NIMES>CAR EEN 381.770 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 333.699 9. DE KOTMADAM VTM 293.193 10. MY BIG FAMILY FARM EEN 260.879 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 231.936 12. NIEUWS 13U VTM VTM 211.163 13. K3 ZOEKT K3 VTM 197.191 14. DE BUURTPOLITIE VTM 192.186 15. TER ZAKE Canvas 163.235 16. STURM DER LIEBE VTM2 121.881 17. BORDER SECURITY (USA) VTM 114.178 18. TEAM SPIRIT VTM 108.397 19. FESTEN Canvas 95.595 20. JOHN CARTER PLAY4 84.943

Zaterdag 10 juli 2021



1. VLAANDEREN FEEST EEN 751.103 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 721.342 3. NIEUWS 19U VTM VTM 557.160 4. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 14 CARCASSON EEN 504.377 5. VILLA SPORZA EEN 455.967 6. OP KOT EEN 450.131 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 393.432 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 325.036 9. ALLEMAAL CHRIS VTM 321.046 10. ZUID-AFRIKA MET GREGG WALLACE EEN 307.357 11. AFRICA'S WILD ROOMMATES - HOW ANIMALS SHARE BED AN EEN 302.397 12. BRIDGET JONES'S BABY VTM 232.105 13. NIEUWS 13U VTM VTM 191.525 14. RIJKER DAN JE DENKT? VTM 167.476 15. MALTESE Canvas 143.929 16. DE WEEK VAN BRUZZ EEN 129.435 17. TAXI V VTM3 124.125 18. BALTHAZAR EEN 121.236 19. VRANCKX Canvas 113.921 20. NAVY NCIS PLAY6 99.791

Zondag 11 juli 2021



1. VB. EK. FIN - ITALIE/ENGELAND EEN 1.549.693 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 718.341 3. SPORTWEEKEND EEN 635.547 4. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 15 CERET>AND EEN 628.852 5. VILLA SPORZA EEN 600.807 6. NIEUWS 19U VTM VTM 456.629 7. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1994 VTM 455.950 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 392.502 9. VLAANDEREN FEEST EEN 367.323 10. NIEUWS 13U VTM VTM 247.540 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 218.903 12. DIEF! VTM 181.196 13. VILLA POLITICA EEN 155.531 14. CRIMINAL MINDS PLAY5 83.764 15. FBI PLAY5 80.312 16. ONTVOERD VTM2 75.827 17. TOSCAANSE BRUILOFT VTM3 71.812 18. FIRST DATES EEN 65.969 19. VAKANTIEHUIS FOR LIFE VTM 65.797 20. THE PLANETS - INTO THE DARKNESS, THE OUTER SOLAR S Canvas 62.546

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!