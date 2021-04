Kijkcijfers: 9, 10, 11 en 12 april 2020

Hoe zat het dit weekend met de kijkcijfers? En naar wat hebben we maandag gekeken? Of net niet? Met een dagje vertraging zijn hier de kijkcijfers van afgelopen weekend n maandag.

Vrijdag 9 april 2021



1. THUIS EEN 1.204.894 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.021.819 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - KNOCKOUT VTM 897.015 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 845.672 5. NIEUWS 19U VTM VTM 701.145 6. BLOKKEN EEN 675.243 7. FAMILIE VTM 606.766 8. MCDONALD & DODDS EEN 559.742 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 426.927 10. LISA VTM 398.477 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 331.334 12. DE BUURTPOLITIE VTM 258.367 13. NIEUWS 13U VTM VTM 244.752 14. PROFESSOR T. EEN 218.618 15. 09/01/2001 VTM 215.780 16. PARADIJS CANADA - BOOMING VANCOUVER Canvas 158.094 17. STURM DER LIEBE VTM 152.946 18. 2 GUNS VTM2 150.566 19. RIVIERA EEN 150.336 20. TER ZAKE Canvas 148.844

Zaterdag 10 april 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 925.982 2. NIEUWS 19U VTM VTM 698.714 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 580.806 4. DE 25 VTM 550.274 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 483.419 6. IEDEREEN BEROEMD EEN 467.334 7. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 464.505 8. ONE WILD DAY EEN 445.592 9. LEGO MASTERS VTM 423.933 10. NOTTING HILL EEN 328.861 11. VRANCKX Canvas 311.880 12. NIEUWS 13U VTM VTM 269.771 13. A STAR IS BORN PLAY4 259.117 14. LINE OF DUTY Canvas 248.442 15. PROFESSOR T. EEN 248.103 16. MIDSOMER MURDERS EEN 246.942 17. DIEREN IN NESTEN EEN 238.280 18. HET JOURNAAL LAAT EEN 222.020 19. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 200.180 20. BEESTIG VTM 196.346

Zondag 11 april 2021



1. DE MOL PLAY4 1.039.333 2. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.003.184 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 919.945 4. SPORTWEEKEND EEN 805.132 5. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 749.911 6. BLIND GETROUWD VTM 700.456 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 600.753 8. NIEUWS 19U VTM VTM 515.462 9. THE DUKE IN HIS OWN WORDS EEN 482.341 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 355.954 11. NIEUWS 13U VTM VTM 343.894 12. DAGELIJKSE KOST EEN 277.680 13. VB. BK - ANDERLECHT/CL.BRUGGE ELEVEN PRO LEAGUE 1 258.721 14. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 255.010 15. INSPECTOR MORSE EEN 241.959 16. SERGIO & AXEL, VAN DE KAART VTM 217.197 17. TELEFACTS VTM 211.350 18. KAT ZONDER GRENZEN PLAY4 210.264 19. DE RONDE 104 EEN 209.439 20. DE INZICHTEN VAN... - JONATHAN HOLSLAG EEN 208.947

Maandag 12 april 2021

1. THUIS EEN 1.251.951 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.051.435 3. DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE EEN 1.003.387 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 960.199 5. BLOKKEN EEN 720.595 6. NIEUWS 19U VTM VTM 696.510 7. CAMPING COPPENS, OP WEG NAAR ZWEDEN VTM 685.021 8. FAMILIE VTM 643.950 9. DERTIGERS EEN 566.207 10. LISA VTM 467.054 11. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 430.895 12. TOPDOKTERS PLAY4 412.455 13. DE OMGEKEERDE WERELD VTM 348.874 14. DE CONTAINER CUP PLAY4 315.863 15. DE BUURTPOLITIE VTM 305.168 16. STUKKEN VAN MENSEN PLAY4 303.245 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 295.331 18. NIEUWS 13U VTM VTM 292.677 19. PROFESSOR T. EEN 268.924 20. EXTRA TIME Canvas 216.585

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

