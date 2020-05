Kijkcijfers: 8, 9 en 10 mei 2020

Dit weekend kent 'maar' 3 miljoenentoppers. 'Lego Masters' blijft het goed doen op VTM en ook het slot van 'GR5' wordt druk bekeken. 'Boer zkt Vrouw' scoort nog een top 5 plaats en bij VIER zijn het de films en enkele herhalingen die het doen. Alle kijkcijfers van het weekend vind je hier.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 8 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 941.375 2. Iedereen Beroemd En 743.027 3. The Brokenwood Mysteries En 696.519 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 630.989 5. Blokken En 587.912 6. Sara VTM 516.827 7. De Collega s 2.0 VTM 489.240 8. Het Journaal 13.00 uur En 404.938 9. VTM NIEUWS Update VTM 334.550 10. Het Journaal Laat En 332.259 11. Riviera En 297.798 12. Temptation Island VIJF 281.561 13. De Afspraak Canvas 249.985 14. Terzake Canvas 249.320 15. De Buurtpolitie VTM 242.794 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 236.506 17. Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 VIER 201.651 18. De Ridder En 187.373 19. Goldeneye Q2 178.404 20. Naked Attraction VIJF 173.861

Zaterdag 9 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 823.631 2. De 25 VTM 620.847 3. Lego Masters VTM 619.561 4. FC De Kampioenen En 575.379 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 552.759 6. Rien a Declarer En 491.480 7. Britain s Busiest Airport Heathrow En 466.436 8. VTM NIEUWS Update VTM 449.372 9. Iedereen Beroemd En 448.304 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 323.974 11. Het Journaal 13.00 uur En 322.339 12. Het Journaal Laat En 316.735 13. Line Of Duty Canvas 308.617 14. Wild Uganda En 243.083 15. Furious 6 VTM 220.202 16. Vranckx Canvas 181.781 17. Thor: Ragnarok Q2 172.012 18. De Ridder En 160.518 19. Villa Politica En 157.913 20. Beestig VTM 154.742

Zondag 10 mei 2020

1. Twee tot de Zesde Macht En 1.314.531 2. GR5 En 1.254.961 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.209.528 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 740.500 5. Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home VTM 696.995 6. Het Journaal 13.00 uur En 689.039 7. De Zevende Dag En 479.692 8. The Zoo En 457.528 9. Great American Railway Journeys En 430.264 10. Dagelijkse Kost En 408.316 11. Hitch VTM 383.007 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 324.047 13. Het Journaal Laat En 310.237 14. Wij, Heeren van Zichem En 277.183 15. A Touch Of Frost En 271.189 16. Les Dezrnieres Heures de Pompei Canvas 210.497 17. Sporza Retro En 210.416 18. Het Parket VIER 206.456 19. Topdokters Corona VIER 198.385 20. Lego Masters VTM 196.591

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)