Kijkcijfers: 6, 7 en 8 november 2020

Met meer dan 2 miljoen kijkers is de finale van 'The Masked Singer' het best bekeken VTM-programma ooit geworden. En op zondag breken de Planckaerts alweer hun eigen record. In totaal waren er dit weekend negen toppers met meer dan 1 miljoen kijkers. En dus n programma met meer dan twee miljoen kijkers. Check hier alle resultaten van het weekend!

Vrijdag 6 november 2020



1. The Masked Singer VTM 2.015.005 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.390.313 3. Thuis En 1.293.458 4. Extra VTM NIEUWS: VS 2020 VTM 1.267.448 5. Iedereen Beroemd En 1.143.518 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 921.781 7. Blokken En 873.151 8. Familie VTM 782.361 9. Sara VTM 599.948 10. Lewis En 597.358 11. Het Journaal 13.00 uur En 580.339 12. Het Journaal Laat En 399.813 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 382.657 14. De Buurtpolitie VTM 372.607 15. The Good Doctor VTM 364.463 16. Wielrennen: Vuelta - Rit 16 En 353.055 17. Neighbours En 302.091 18. De Afspraak Canvas 295.973 19. Terzake Canvas 243.080 20. Sturm der Liebe VTM 212.344

Zaterdag 7 november 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.365.866 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 872.141 3. The Masked Singer: Behind the Mask VTM 836.958 4. F.C. De Kampioenen En 700.671 5. Extra Journaal: Amerika Kiest En 605.567 6. Snow Animals En 597.464 7. Iedereen Beroemd En 562.997 8. Wat een Jaar! VTM 546.605 9. Animal Airport En 532.060 10. Het Journaal 13.00 uur En 503.916 11. Extra VTM NIEUWS: VS 2020 VTM 480.174 12. Wielrennen: Vuelta - Rit 17 En 469.199 13. Cardinal Canvas 377.127 14. Terzake Canvas 365.377 15. The Color Purple En 318.445 16. Expeditie Pairi Daiza VTM 314.802 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 296.604 18. Veldrijden: EK in s Hertogenbosch (dames) En 255.839 19. The Legend Of Tarzan VIER 233.085 20. White House Down VTM 232.718

Zondag 8 november 2020

1. Chteau Planckaert En 1.758.084 2. Undercover En 1.465.333 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.400.595 4. Sportweekend En 1.277.122 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 751.208 6. Het Journaal 13.00 uur En 684.691 7. Veldrijden: EK s Hertogenbosch (heren) En 600.365 8. Dagelijkse Kost En 566.099 9. Code van Coppens VTM 490.035 10. Wielrennen: Vuelta - Rit 18 En 408.032 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 394.891 12. Billy Connolly s Great American Trail En 389.194 13. Wielrennen: Madrid Challenge (dames) En 370.562 14. Het Journaal Laat En 356.093 15. The Masked Singer: Behind the Mask VTM 326.091 16. Spectre VTM 316.656 17. Sports Late Night VIER 196.340 18. First Dates En 189.736 19. t Is Gebeurd VIER 182.678 20. Voetbal: Pro League - Oostende-Club Brugge Eleven Pro League 1 180.058

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

