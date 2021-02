Kijkcijfers: 5, 6 en 7 februari 2021

'Reizen Waes: Vlaanderen' blijft het best bekeken programma van het weekend. Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' schiet stevig van start en ook 'F.C. De Kampioenen' blijft een vaste afspraak in het weekend.

Vrijdag 5 februari 2021



1. THUIS EEN 1.238.020 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.173.908 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BLIND AUDITIONS VTM 1.100.868 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.037.222 5. BLOKKEN EEN 855.509 6. NIEUWS 19U VTM VTM 734.006 7. FAMILIE VTM 681.614 8. THE PEMBROKESHIRE MURDERS EEN 498.198 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 465.125 10. LISA VTM 430.697 11. EXTRA JOURNAAL - OVERLEGCOMITE EEN 333.619 12. 09/01/2001 VTM 292.380 13. NIEUWS 13U VTM VTM 287.964 14. HET JOURNAAL LAAT EEN 286.970 15. DE AFSPRAAK Canvas 280.362 16. EXTRA NIEUWS - CORONACRISIS, PERSCONFERENTIE OVERL VTM 248.976 17. TER ZAKE Canvas 228.665 18. STURM DER LIEBE VTM 185.050 19. WIELRENNEN. STER VAN BESSEGES - RIT 3 BESSEGES>BES EEN 167.092 20. CLIP(S) EEN 139.157

Zaterdag 6 februari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.033.169 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 721.827 3. NIEUWS 19U VTM VTM 666.602 4. LILI EN MARLEEN VTM 633.903 5. IEDEREEN BEROEMD EEN 555.731 6. LONDEN ZOO EEN 547.043 7. WILD ARCTIC - ISLANDS OF ICE & FIRE EEN 476.170 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 458.253 9. FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL EEN 358.399 10. NIEUWS 13U VTM VTM 332.551 11. ROCKETMAN VTM 306.101 12. VELDRIJDEN. MIDDELKERKE (S.) EEN 256.728 13. VELDRIJDEN. MIDDELKERKE H. PLAY SPORTS OPEN 245.250 14. WIELRENNEN. STER VAN BESSEGES - RIT 4 ROUSSON>SAIN EEN 231.296 15. BEFORE WE DIE Canvas 213.441 16. SPORTS LATE NIGHT VIER 193.238 17. VRANCKX & DE NOMADEN Canvas 191.518 18. VELDRIJDEN. MIDDELKERKE D. PLAY SPORTS OPEN 182.416 19. BEESTIG VTM 179.971 20. DE MARKT EEN 172.357

Zondag 7 februari 2021



1. REIZEN WAES, VLAANDEREN EEN 1.762.599 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.120.017 3. BEAU SEJOUR EEN 1.081.025 4. VELDRIJDEN. LILLE H. EEN 889.869 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 803.432 6. NIEUWS 19U VTM VTM 784.356 7. VELDRIJDEN. LILLE D. EEN 783.753 8. DE ZONEN VAN VAN AS VTM 617.985 9. GREAT CONTINENTAL RAILWAY JOURNEYS EEN 593.218 10. SPORZA EEN 577.052 11. DE ZEVENDE DAG EEN 506.965 12. DAGELIJKSE KOST EEN 427.464 13. NIEUWS 13U VTM VTM 350.680 14. THE MARTIAN VTM 231.020 15. BASKET. BB. 1/2F - LEUVEN/MECHELEN EEN 218.018 16. FBI, MOST WANTED VIJF 168.606 17. VB. BK - GENK/ANDERLECHT ELEVEN PRO LEAGUE 1 166.869 18. SPORTS LATE NIGHT VIER 166.281 19. VIDANGE PERDUE VTM 152.182 20. FAROEK VTM 141.225

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

