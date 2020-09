Kijkcijfers: 4, 5 en 6 september 2020

'Chteau Planckaert' schiet meteen raak en kroont zich tot winnaar van het weekend met ruim 1,2 miljoen kijkers. Daarna houdt ook 'Undercover' meer dan een miljoen fans in de ban. Ondanks die stevige concurrentie haalt 'Code van Coppens' nog meer dan een half miljoen kijkers. De halve finale van 'The Voice Kids' is vrijdag goed voor een vijfde plek in de dag top 20.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 4 september 2020



1. Thuis En 951.821 2. Het Journaal 19.00 uur En 854.093 3. Iedereen Beroemd En 718.175 4. Vive le Velo En 599.741 5. The Voice Kids VTM 581.675 6. Familie VTM 571.768 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 535.227 8. Blokken En 505.198 9. Van der Valk En 461.980 10. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 7 En 439.763 11. Het Journaal 13.00 uur En 367.855 12. Sara VTM 342.111 13. Atletiek: Memorial Van Damme Canvas 301.954 14. Dieren in Nesten En 300.408 15. Het Journaal Laat En 289.787 16. De Positivo s VTM 244.813 17. De Buurtpolitie VTM 241.823 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 226.095 19. The Commuter VIER 194.356 20. De Afspraak Canvas 163.388

Zaterdag 5 september 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 864.363 2. Voetbal: Nations League - Denemarken-Belgi VTM 856.115 3. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 8 En 569.423 4. Iedereen Beroemd En 549.431 5. F.C. De Kampioenen En 524.757 6. Animal Airport En 509.134 7. Vive le Velo En 496.434 8. De 25 VTM 488.549 9. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 486.024 10. Voetbal: Nations League - studio VTM 467.776 11. Cuddly & Wild, Adorable Animal Babies En 409.978 12. Het Journaal Laat En 337.905 13. Het Journaal 13.00 uur En 312.778 14. Blood Canvas 246.132 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 194.722 16. Expeditie Pairi Daiza VTM 170.419 17. Flikkeen Rotterdam En 169.753 18. Vranckx Canvas 161.947 19. De Markt En 148.368 20. Naked Attraction VIJF 125.189

Zondag 6 september 2020

1. Chteau Planckaert En 1.205.478 2. Undercover En 1.083.328 3. Het Journaal 19.00 uur En 981.367 4. Sportweekend En 951.936 5. Vive le Velo En 764.774 6. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 9 En 631.715 7. Code van Coppens VTM 531.397 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 511.555 9. Het Journaal 13.00 uur En 484.378 10. Het Journaal Laat En 376.697 11. Dagelijkse Kost En 360.771 12. Niet Schieten VTM 326.280 13. De Zevende Dag En 277.506 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 228.353 15. Paardensport: BK Jumping En 220.827 16. Niveau 4 VIER 176.658 17. The Voice Kids VTM 151.400 18. Ancient Superstructures: Machu Picchu Canvas 148.227 19. Formule 1: GP Itali En 145.309 20. FBI VIJF 142.668

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: