Kijkcijfers: 4, 5 en 6 januari 2021

Ook zo benieuwd naar de scores van 'Big Brother', 'Groeten Uit', 'Factcheckers' en 'Op Interventie'? Hier vind je de kijkcijfers van afgelopen maandag, dinsdag en woensdag.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 4 januari 2021



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.254.678 2. Thuis En 1.191.281 3. Iedereen Beroemd En 1.020.607 4. Blokken En 833.106 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 805.457 6. Kinderziekenhuis 24/7 En 742.630 7. Familie VTM 720.107 8. We Moeten Eens Praten En 654.493 9. Sara VTM 563.633 10. Cupido Ofzo VTM 524.885 11. Big Brother VIER 515.879 12. Over de Oceaan VIER 505.440 13. Het Journaal 13.00 uur En 495.341 14. Witse En 472.418 15. Het Journaal Laat En 446.529 16. De Afspraak Canvas 359.365 17. Steenrijk, Straatarm VTM 332.964 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 284.234 19. Terzake Canvas 278.272 20. De Weekenden Canvas 264.896

Dinsdag 5 januari 2021



1. Thuis En 1.247.622 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.195.066 3. Het Hoge Noorden En 1.112.634 4. Iedereen Beroemd En 1.011.593 5. Blokken En 778.601 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 758.767 7. Familie VTM 670.990 8. We Moeten Eens Praten En 587.991 9. Sara VTM 545.365 10. Het Journaal 13.00 uur En 471.530 11. Witse En 449.830 12. Strafrechters Canvas 400.288 13. Groeten Uit VTM 395.589 14. Het Journaal Laat En 386.780 15. Bang van Dendoncker VTM 360.555 16. Big Brother VIER 306.665 17. De Buurtpolitie VTM 301.529 18. De Afspraak Canvas 267.741 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 266.617 20. Boerenjaar VIER 247.534

Woensdag 6 januari 2021



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.168.134 2. Thuis En 1.163.265 3. Factcheckers En 1.015.816 4. Iedereen Beroemd En 972.118 5. Extra Journaal En 911.936 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 810.809 7. Blokken En 778.660 8. Familie VTM 682.393 9. We Moeten Eens Praten En 655.133 10. Sara VTM 560.908 11. Het Journaal 13.00 uur En 456.499 12. Op Interventie VTM 442.807 13. Witse En 381.831 14. Extra VTM NIEUWS VTM 375.105 15. De Afspraak Canvas 285.607 16. Big Brother VIER 276.950 17. Junior Bake Off VIER 275.807 18. Ter Zake Canvas 271.350 19. De Buurtpolitie VTM 261.922 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 254.309

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: