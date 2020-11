Kijkcijfers: 30 en 31 oktober & 1 november 2020

Je kon het hier eerder vandaag al lezen. Dit weekend zijn een pak kijkcijferrecords verpulverd. Met 1,8 miljoen kijkers voor 'The Masked Singer' n 1,7 miljoen voor 'Chteau Planckaert' zijn dit topcijfers. Bekijk hier alle resultaten van afgelopen weekend.

Vrijdag 30 oktober 2020



1. The Masked Singer VTM 1.735.151 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.702.882 3. Thuis En 1.303.680 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 1.118.638 5. Familie VTM 897.042 6. Blokken En 822.320 7. Sara VTM 624.929 8. Het Journaal 13.00 uur En 564.053 9. De Buurtpolitie VTM 417.150 10. The Good Doctor VTM 382.172 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 370.672 12. Wielrennen: Vuelta - Rit 10 En 364.568 13. De Afspraak Canvas 364.012 14. The Deceived En 354.776 15. Neighbours En 304.018 16. Iedereen Beroemd En 260.441 17. Het Journaal Laat En 242.577 18. Keeping Faith En 237.207 19. Terzake Canvas 207.920 20. Sturm der Liebe VTM 204.883

Zaterdag 31 oktober 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.284.381 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 941.384 3. F.C. De Kampioenen En 795.069 4. De 25 VTM 763.528 5. Animal Airport En 689.624 6. Iedereen Beroemd En 623.110 7. Nature s Biggest Beasts En 602.881 8. Wielrennen: Vuelta - Rit 11 En 531.913 9. Het Journaal 13.00 uur En 494.218 10. Veldrijden: Koppenberg (heren) En 433.855 11. Cardinal Canvas 419.380 12. Veldrijden: Koppenberg (dames) En 360.734 13. Sporza En 341.771 14. Meet Joe Black En 325.067 15. Villa Politica En 317.585 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 305.871 17. Expeditie Pairi Daiza VTM 285.651 18. Rogue One: A Star Wars Story VTM 242.114 19. Vranckx Canvas 239.388 20. Kingsman: The Secret Service VTM 2 227.170

Zondag 1 november 2020

1. Chteau Planckaert En 1.697.734 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.432.159 3. Undercover En 1.297.697 4. Sportweekend En 1.202.058 5. Het Journaal 13.00 uur En 886.340 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 880.622 7. Code van Coppens VTM 737.928 8. Wielrennen: Vuelta - Rit 12 En 707.123 9. Dagelijkse Kost En 612.872 10. De Zevende Dag En 581.035 11. Le Jardin Extraordinaire En 530.135 12. Great Asian Railway Journeys En 476.858 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 446.997 14. Formule 1: GP Itali En 444.882 15. Het Journaal Laat En 338.979 16. Skyfall VTM 311.251 17. The Choice 2020: Trump vs. Biden Canvas 269.537 18. The Masked Singer VTM 219.906 19. Trump: The White House Years, The Reckoning Canvas 201.765 20. Sports Late Night VIER 184.172

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

