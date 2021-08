Kijkcijfers: 30 en 31 juli & 1 augustus 2021

Niet alleen in Tokio, ook in de kijkcijfertabellen van het weekend pakt Nina Derwael een gouden medaille. Met verve! En ook alle ander sporters krijgen veel aandacht, want het zijn de Olympische Spelen op En die de kijkcijfers blijven domineren.

1. SWITCH EEN 801.573 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 799.948 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 797.604 4. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 591.878 5. NIEUWS 19U VTM VTM 575.155 6. STUDIO TOKIO EEN 459.323 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 449.345 8. MY BIG FAMILY FARM EEN 368.721 9. O.S. 2021 HOCKEY H. - BELGIE/GROOT-BRITTANNIE EEN 356.561 10. O.S. 2021 ATLETIEK - KIMELI EEN 352.790 11. O.S. 2021 ATLETIEK EEN 284.449 12. O.S. 2021 TAFELTENNIS H. EEN 252.600 13. DE KOTMADAM VTM 219.126 14. DE BUURTPOLITIE VTM 219.059 15. TERZAKE Canvas 217.968 16. O.S. 2021 BASKETBAL D. - BELGIE/PUERTO RICO EEN 207.003 17. K3 ZOEKT K3 VTM 205.872 18. NIEUWS 13U VTM VTM 196.548 19. IT COULD HAPPEN TO YOU EEN 191.182 20. O.S. 2021 WIELRENNEN. BMX D. EEN 171.888

1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 825.115 2. STUDIO TOKIO EEN 732.501 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 654.002 4. NIEUWS 19U VTM VTM 518.399 5. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 512.802 6. O.S. 2021 ATLETIEK - BORLEE D. - BORLEE K. - LAUS EEN 463.561 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 463.027 8. REIZEN WAES JAPAN EEN 418.110 9. HET JOURNAAL LAAT EEN 361.812 10. DE 25 VTM 328.395 11. DE WILDERNIS HERSTELD EEN 322.558 12. O.S. 2021 BASKETBAL H. EEN 319.155 13. O.S. 2021 ATLETIEK - BROEDERS - CLAES - COUCKUYT - EEN 271.706 14. CARDINAL Canvas 243.425 15. O.S. 2021 HANDBAL D. EEN 225.121 16. O.S. 2021 RUGBY D. EEN 217.582 17. O.S. 2021 BADMINTON H. EEN 201.917 18. O.S. 2021 ZWEMMEN EEN 194.560 19. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 191.440 20. NIEUWS 13U VTM VTM 183.212

1. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK D. - DERWAEL EEN 1.261.439 2. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 1.254.726 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.033.079 4. STUDIO TOKIO EEN 986.698 5. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK H. EEN 818.428 6. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 712.963 7. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 692.374 8. O.S. 2021 ATLETIEK EEN 663.821 9. O.S. 2021 HOCKEY H. - BELGIE/SPANJE EEN 622.972 10. ANIMAL AMBULANCE EEN 613.821 11. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1997 VTM 602.415 12. NIEUWS 19U VTM VTM 523.318 13. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK D. EEN 516.904 14. O.S. 2021 ATLETIEK H. EEN 489.562 15. AMAZING HOTELS, LIFE BEYOND THE LOBBY EEN 374.515 16. PANIEKZAAIERS VTM 339.434 17. O.S. 2021 TENNIS H. EEN 312.075 18. GREAT AMERICAN RAILROAD JOURNEYS EEN 284.234 19. O.S. 2021 ZWEMMEN EEN 274.913 20.

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

