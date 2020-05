Kijkcijfers: 30 april & 1, 2, 3 en 4 mei 2020

Het lange weekend zorgde ervoor dat veel kijkcijfers lange tijd uitbleven. Ze hebben ons eindelijk bereikt en ook de cijfers van maandag zijn al toegevoegd. Geniet van je uitgebreide cijfervoer!

Donderdag 30 april 2020

1. De Columbus En 1.277.115 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.256.305 3. Iedereen Beroemd En 1.059.657 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 718.929 5. Blokken En 654.054 6. Luc & Bart: Een Paar Apart VTM 626.985 7. First Dates En 610.333 8. Het Journaal 13.00 uur En 524.801 9. Vandaag En 491.951 10. Sara VTM 490.873 11. Ge Hadt Erbij Moeten Zijn VTM 430.910 12. Expeditie Robinson VIER 412.852 13. Gert Late Night - Lockdown VIER 410.969 14. De Buurtpolitie VTM 321.348 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 310.944 16. De Container Cup VIER 294.459 17. De Afspraak Canvas 287.850 18. Terzake Canvas 267.703 19. De Ridder En 235.283 20. Loc, Zot van Koken VTM 230.160

Vrijdag 1 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.268.758 2. Iedereen Beroemd En 917.911 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 761.953 4. Blokken En 717.063 5. Manhunt En 713.291 6. Sara VTM 583.219 7. Het Journaal 13.00 uur En 580.544 8. The Heat VTM 502.256 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 390.212 10. Temptation Island VIJF 362.363 11. Riviera En 343.763 12. De Buurtpolitie VTM 337.405 13. VTM NIEUWS Update VTM 323.407 14. Corona in de VS Canvas 300.996 15. Het Journaal Laat En 281.266 16. Terzake Canvas 252.016 17. Geubels en de Belgen VIER 233.343 18. Harry Potter and the Deathly Hallows VIER 216.220 19. De Ridder En 211.652 20. Sage Femme Canvas 182.853

Zaterdag 2 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.138.936 2. De 25 VTM 739.536 3. Iedereen Beroemd En 721.958 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 713.498 5. F.C. De Kampioenen En 661.169 6. The Secret Life Of The Zoo En 633.078 7. Lego Masters VTM 620.338 8. Het Journaal 13.00 uur En 563.442 9. VTM NIEUWS Update VTM 430.892 10. Line Of Duty Canvas 408.121 11. The Fault In Our Stars En 403.100 12. Nature s Greatest Talents: Masters Of Disguise En 369.352 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 332.589 14. Unstoppable VTM 297.297 15. Vranckx Canvas 284.353 16. Villa Politica En 259.630 17. Beestig VTM 248.764 18. Wij, Heeren van Zichem En 221.442 19. Doctor Strange Q2 201.115 20. De Ridder En 181.701

Zondag 3 mei 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.239.238 2. De Mol VIER 1.203.829 3. Twee tot de Zesde Macht En 1.127.388 4. GR5 En 1.022.056 5. Het Journaal 13.00 uur En 731.331 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 724.913 7. Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home VTM 630.297 8. De Zevende Dag En 491.458 9. Pretty Woman VTM 389.118 10. Dagelijkse Kost En 369.578 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 357.426 12. The Zoo En 341.667 13. Het Journaal Laat En 321.628 14. Great American Railway Journeys En 311.537 15. VTM NIEUWS Update VTM 301.538 16. Wij, Heeren van Zichem En 268.842 17. Topdokters: Corona VIER 205.161 18. Mediterranean With Simon Reeve Canvas 204.355 19. Influencers VIER 201.064 20. Het Parket VIER 200.499

Maandag 4 mei 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.186.315 2. Iedereen Beroemd En 971.188 3. Spoed 24/7 En 883.053 4. Liefde voor Muziek VTM 799.522 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 739.827 6. Blokken En 676.573 7. First Dates En 616.990 8. Sara VTM 580.073 9. Vandaag En 505.884 10. Het Journaal 13.00 uur En 485.097 11. Gert Late Night - Lockdown VIER 452.175 12. Helden van Hier: Corona VIER 406.140 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 355.182 14. De Buurtpolitie VTM 327.938 15. Geubels en de Belgen VIER 300.627 16. De Afspraak Canvas 284.529 17. Terzake Canvas 263.649 18. De Ridder En 232.889 19. De Container Cup VIER 229.582 20. Topdokters: Corona VIER 222.272

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)