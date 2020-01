Kijkcijfers: 3, 4 en 5 januari 2020

Het teruggekeerde '1 Jaar Gratis' op En is zaterdag het best bekeken tv-programma. Zondag knalcijfers voor 'Kamp Waes' n de ontknoping van 'De Twaalf'. De midseizoensfinale van 'Familie' schopt het vrijdag tot plaats vijf.

Vrijdag 3 januari 2020



1. Thuis En 1.089.922 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.038.632 3. Blokken En 873.273 4. Iedereen Beroemd En 797.459 5. Familie VTM 652.559 6. The Bay En 648.123 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 642.457 8. Het Journaal 13.00 uur En 424.615 9. Flikken Maastricht En 340.143 10. De Buurtpolitie VTM 317.245 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 310.882 12. Sing VTM 289.950 13. The Name Of The Rose En 272.344 14. Border Security VTM 256.757 15. Aspe VTM 214.932 16. The Chronicles of Narnia, The Lion, The Wich and t VIER 182.670 17. Geubels en de Belgen VIER 174.391 18. Christmas With A Prince, Becoming Royal Vitaya 153.328 19. Endeavour En 142.230 20. Neighbours En 137.713

Zaterdag 4 januari 2020



1. 1 Jaar Gratis En 901.338 2. Het Journaal 19.00 uur En 845.922 3. F.C. De Kampioenen En 733.426 4. Comedy Toppers VTM 613.261 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 583.104 6. Iedereen Beroemd En 529.340 7. Het Journaal Laat En 450.877 8. Tatra Mountains En 449.925 9. Night of the Proms En 435.900 10. Veldrijden: Gullegem (samenvatting) En 360.143 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 333.816 12. Het Journaal 13.00 uur En 330.078 13. Flikken Maastricht En 294.326 14. Pitch Perfect 3 VTM 293.933 15. A Confession Canvas 270.706 16. Midsomer Murders En 245.542 17. The Magnificent Seven VIER 238.567 18. Dieren in Nesten En 221.402 19. Expeditie Pairi Daiza VTM 200.641 20. Vranckx Canvas 194.623

Zondag 5 januari 2020



1. Kamp Waes En 1.697.315 2. De Twaalf En 1.281.135 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.165.948 4. Petit Panda En 914.454 5. Veldrijden: Brussel (heren) En 779.478 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 669.820 7. Lili en Marleen VTM 603.303 8. Sporza En 576.189 9. Het Journaal 13.00 uur En 572.960 10. Dagelijkse Winterkost En 561.811 11. Veldrijden: Brussel (dames) En 528.516 12. Great Australian Railway Journeys En 444.579 13. Alpine Whistleblowers En 405.559 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 332.665 15. Vrede Op Aarde En 332.465 16. Mission Impossible Rogue Nation VTM 319.946 17. Het Journaal Laat En 313.178 18. De Buurtpolitie: De Tunnel VTM 241.960 19. Jaaroverzicht En 240.161 20. De Recherche VIER 162.231

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)