Kijkcijfers: 3, 4 en 5 april 2020

Het zoveelste coronaweekend schenkt ons 7 miljoenentoppers. VTM merkt meteen het effect van het noodgedwongen onderbroken 'The Voice Kids'. Op zondag regeert 'De Mol' met vlag en wimpel. Zaterdag klopt 'De 25' met ruime afstand 'F.C. De Kampioenen'.

Vrijdag 3 april 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.362.092 2. Thuis En 1.255.600 3. Iedereen Beroemd En 1.206.847 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 871.852 5. Blokken En 828.000 6. Familie VTM 758.853 7. Endeavour En 646.573 8. Het Journaal 13.00 uur En 635.116 9. Spy VTM 485.165 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 445.970 11. VTM NIEUWS Update VTM 437.942 12. De Buurtpolitie VTM 389.610 13. De Afspraak Canvas 369.033 14. Flikken Maastricht En 325.023 15. Terzake Canvas 287.189 16. Temptation Island VIJF 280.688 17. Het Journaal Laat En 278.317 18. Aspe VTM 260.391 19. 9-1-1 VTM 226.936 20. Loc, Zot van Koken VTM 210.629

Zaterdag 4 april 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.217.477 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 878.983 3. De 25 VTM 851.506 4. FC De Kampioenen En 651.263 5. Iedereen Beroemd En 639.772 6. The Secret Life Of The Zoo En 584.894 7. Jack Reacher, Never Go Back VTM 569.207 8. Het Journaal 13.00 uur En 567.532 9. White House Farm Canvas 413.305 10. Mysterious Planet - Roof Of Africa En 412.247 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 368.554 12. Flikken Maastricht En 306.088 13. Pride & Prejudice En 290.136 14. Expeditie Pairi Daiza VTM 286.207 15. Het Journaal Laat En 275.705 16. Schipper Naast Mathilde En 246.341 17. Vranckx Canvas 226.164 18. Maze Runner, The Death Cure Q2 222.270 19. Geubels en de Belgen VIER 194.218 20. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark VIER 192.810

Zondag 5 april 2020



1. De Mol VIER 1.165.227 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.116.931 3. Twee tot de Zesde Macht En 1.042.072 4. GR5 En 933.003 5. Blind Getrouwd VTM 927.847 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 864.772 7. Het Journaal 13.00 uur En 672.419 8. DeRonde2020 En 614.689 9. De Zevende Dag En 475.007 10. Het Journaal Laat En 436.927 11. Joanna Lumley s Hidden Caribbean En 362.275 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 360.827 13. Sporza Retro En 354.928 14. Dagelijkse Kost En 354.269 15. Cafe De Mol VIER 301.540 16. Amigo s VTM 290.130 17. VTM NIEUWS Update VTM 276.887 18. De Ronde 103 En 250.831 19. De Ronde tegen Corona VTM 204.031 20. Influencers VIER 196.965

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)