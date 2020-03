Kijkcijfers: 28 en 29 februari & 1 maart 2020

De koers is weer in het land. En het peloton eist meteen een hoofdrol op. De Omloop Het Nieuwsblad was zaterdag het best bekeken programma en ook Kuurne-Brussel-Kuurne scoort. Alle cijfers van het weekend vind je hier.

Vrijdag 28 februari 2020

1. Thuis En 1.049.353 2. Het Journaal 19.00 uur En 997.696 3. Iedereen Beroemd En 889.743 4. The Voice Kids VTM 717.384 5. Blokken En 714.005 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 657.885 7. Vera VTM 627.195 8. Familie VTM 563.960 9. Het Journaal 13.00 uur En 338.338 10. De Buurtpolitie VTM 295.493 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 279.359 12. Temptation Island VIJF 279.157 13. Flikken Maastricht En 273.110 14. Aspe VTM 240.574 15. 9-1-1 VTM 239.511 16. Het Journaal Laat En 231.558 17. Sports Late Night VIER 229.088 18. Medici En 216.858 19. Loc, Zot van Koken VTM 197.026 20. Terzake Canvas 169.373

Zaterdag 29 februari 2020



1. Wielrennen: Omloop Het Nieuwsblad (heren) En 834.621 2. Het Journaal 19.00 uur En 792.323 3. F.C. De Kampioenen En 677.427 4. 1 Jaar Gratis En 667.305 5. Sporza En 610.493 6. Iedereen Beroemd En 526.463 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 501.658 8. Het Journaal 13.00 uur En 463.143 9. De 25 VTM 444.320 10. Life at the Limits - Hot & Cold En 324.675 11. Sports Late Night VIER 274.129 12. Darkness, Those Who Kill Canvas 268.111 13. One Fine Day En 262.959 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 250.245 15. WK Baanwielrennen Berlijn En 246.654 16. Expeditie Pairi Daiza VTM 227.507 17. Het Journaal Laat En 221.695 18. Passengers VTM 211.241 19. Central Intelligence Q2 211.002 20. Vranckx & de Nomaden Canvas 196.607

Zondag 1 maart 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.176.382 2. Twee tot de Zesde Macht En 1.130.909 3. Sportweekend En 1.127.640 4. Blind Getrouwd VTM 908.798 5. Over Water En 907.289 6. Wielrennen: Kuurne-Brussel-Kuurne En 740.536 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 614.716 8. Het Journaal 13.00 uur En 562.797 9. Extra VTM NIEUWS - Coronavirus VTM 544.409 10. Het Journaal Laat En 515.255 11. WK Baaanwielrennen - Berlijn En 472.491 12. Dagelijkse Kost En 464.614 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 314.817 14. Extra Journaal - Coronavirus En 284.954 15. Weekend aan Zee VTM 267.556 16. Caf De Mol VIER 255.549 17. Sports Late Night VIER 249.975 18. Judi Dench s Wild Borneo Adventure En 233.276 19. The Voice Kids VTM 181.710 20. #LikeMe Ketnet 180.778

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)



