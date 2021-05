Kijkcijfers: 28, 29 en 30 mei 2021

VTM scoort zaterdag het topprogramma van de dag met de finale van de Champions League voetbal. De finale van 'The Voice van Vlaanderen' blijft net onder het miljoen en zondag kaapt de verjaardagsshow van Jacques Vermeire na 'Château Planckaert' de tweede plaats weg. Het gehele weekend levert drie miljoenentoppers op!

Vrijdag 28 mei 2021



1. THUIS EEN 1.150.094 2. THE VOICE VAN VLAANDEREN - LIVE VTM 927.419 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 832.830 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 713.503 5. NIEUWS 19U VTM VTM 553.145 6. FAMILIE VTM 510.980 7. THE BROKENWOOD MYSTERIES EEN 496.570 8. BLOKKEN EEN 490.803 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 366.674 10. LISA VTM 343.632 11. 9-1-1 VTM 286.512 12. HET JOURNAAL LAAT EEN 245.730 13. DAGELIJKSE KOST EEN 240.874 14. DE AFSPRAAK Canvas 211.984 15. NIEUWS 13U VTM VTM 205.142 16. TER ZAKE Canvas 187.973 17. SPORZA GIRO EEN 177.066 18. DE BUURTPOLITIE VTM 141.033 19. STURM DER LIEBE VTM2 130.377 20. DARTS. PREMIER LEAGUE VTM2 112.542

Zaterdag 29 mei 2021



1. VB. C1 UEFA FIN - MANCHESTER CITY/CHELSEA VTM 752.203 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 717.091 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 481.108 4. VIVA VERMEIRE VTM 473.322 5. NIEUWS 19U VTM VTM 467.930 6. THE SECRET LIFE OF THE ZOO EEN 437.790 7. IEDEREEN BEROEMD EEN 432.772 8. VB. C1 UEFA FIN - STUDIO VTM 373.706 9. VB. C1 UEFA FIN VTM 370.817 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 352.714 11. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 322.510 12. RIEN A DECLARER EEN 260.910 13. HET JOURNAAL LAAT EEN 244.631 14. NIEUWS 13U VTM VTM 199.768 15. RECHT OP RECHT EEN 180.745 16. SERENGETI EEN 175.783 17. VILLA POLITICA EEN 154.582 18. JOURNEY 2, THE MYSTERIOUS ISLAND PLAY4 146.317 19. DE MARKT EEN 143.276 20. KONINGIN ELISABETH WEDSTRIJD - FINALE Canvas 104.891

Zondag 30 mei 2021



1. CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.192.543 2. JACQUES 70 EEN 1.055.921 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 825.969 4. SPORTWEEKEND EEN 769.307 5. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 544.861 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 482.438 7. NIEUWS 19U VTM VTM 475.744 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 331.335 9. HELDEN VAN HIER, DE KUST VTM 316.319 10. DE ZEVENDE DAG EEN 281.988 11. LE JARDIN EXTRAORDINAIRE EEN 215.232 12. DAGELIJKSE KOST EEN 210.293 13. NIEUWS 13U VTM VTM 202.651 14. FAROEK VTM 168.268 15. WIELRENNEN. DAUPHINE LIBERE - RIT 1 ISSOIRE>ISSOIR EEN 133.882 16. BANG VAN DENDONCKER VTM 132.163 17. SPORZA GIRO EEN 127.356 18. FBI, MOST WANTED PLAY5 114.447 19. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 93.024 20. CRIMINAL MINDS PLAY5 82.201

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

