Kijkcijfers: 27, 28 en 29 november 2020

Negen miljoenentoppers is het resultaat van dit weekend. Vrijdag uiteraard het nieuws boven met de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen. Ook zaterdag wordt vooral nog nieuws gekeken. 'Down the Road' behoudt zijn koppositie op zondag.

Vrijdag 27 november 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.355.732 2. Iedereen Beroemd En 1.150.160 3. The Voice Senior VTM 1.124.354 4. Thuis En 1.107.076 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 820.302 6. Familie VTM 721.254 7. Blokken En 649.521 8. Lewis En 561.549 9. Sara VTM 537.354 10. Het Journaal 13.00 uur En 506.890 11. De Buurtpolitie VTM 350.346 12. The Good Doctor VTM 309.353 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 300.064 14. Het Journaal Laat En 255.337 15. Neighbours En 245.752 16. Sturm der Liebe VTM 238.920 17. De Afspraak Canvas 228.862 18. Dieren in Nesten En 201.545 19. Terzake Canvas 172.023 20. Den Of Thieves VTM 3 150.469

Zaterdag 28 november 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.061.261 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 769.693 3. F.C. De Kampioenen En 725.732 4. Iedereen Beroemd En 638.924 5. Lili en Marleen VTM 619.573 6. The Zoo En 524.952 7. Veldrijden: Kortrijk (heren) En 517.009 8. Wat een Jaar! VTM 466.415 9. Babies Diary: A World Full Of Dangers En 438.579 10. Witse En 411.076 11. Het Journaal 13.00 uur En 409.905 12. Veldrijden: Kortrijk (dames) En 406.560 13. Sporza En 369.621 14. As Good As It gets En 343.452 15. The Valhalla Murders Canvas 328.574 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 271.569 17. Expeditie Pairi Daiza VTM 258.507 18. Lee & Cindy C VTM 257.204 19. Het Journaal Laat En 251.101 20. Vranckx Canvas 236.708

Zondag 29 november 2020

1. Down the Road En 1.391.870 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.190.770 3. Black-out En 1.067.959 4. Sportweekend En 1.038.260 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 669.515 6. Het Journaal 13.00 uur En 630.137 7. De Zonen van Van As VTM 549.048 8. De Zevende Dag En 454.387 9. Dagelijkse Kost En 436.387 10. Hommes, Animaux, Nature En 349.024 11. Het Journaal Laat En 329.156 12. Billy Connolly s Great American Trail En 306.115 13. Veldrijden: Tabor (dames) En 289.222 14. A Touch Of Frost En 284.974 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 274.259 16. RIP 2020 VTM 266.241 17. The Voice Senior VTM 219.017 18. Kingsman: The Golden Circle VTM 203.170 19. Het Huis En 173.135 20. Latem Leven VTM 2 165.513

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

