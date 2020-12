Kijkcijfers: 25, 26 en 27 december 2020

De ster van het afgelopen kerstweekend is de speciale aflevering van 'F.C. De Kampioenen'. Het eerbetoon aan 'sjoeke' geeft met vlag en wimpel de concurrentie het nakijken. De drie kerstdagen leveren 9 miljoenentoppers op!

Vrijdag 25 december 2020



1. F.C. De Kampioenen Kerstspecial En 1.959.971 2. Thuis En 1.280.472 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.209.851 4. Vrede op Aarde En 1.148.660 5. Iedereen Beroemd En 1.026.448 6. Blokken En 765.925 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 664.905 8. Het Journaal 13.00 uur En 630.867 9. Familie VTM 572.605 10. Het Journaal Laat En 534.103 11. Sara VTM 500.500 12. The BFG En 285.261 13. Kerstconcert vanuit Het Paleis En 280.398 14. Scaletta & Friends: Jingle All The Way En 279.480 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 274.166 16. De Buurtpolitie VTM 268.809 17. Haar Naam was Grace Kelly Canvas 196.969 18. Sturm der Liebe VTM 196.834 19. Het Rad VIER 173.188 20. Snow Cats And Me Canvas 148.371

Zaterdag 26 december 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.132.634 2. F.C. De Kampioenen En 722.076 3. Blokken En 711.580 4. Merci voor de Muziek En 694.264 5. Iedereen Beroemd En 693.759 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 689.485 7. Lili en Marleen VTM 645.263 8. Het Journaal 13.00 uur En 562.201 9. Wat een Jaar! VTM 451.064 10. Urbanus: De Vuilnisheld En 336.333 11. Craith Canvas 299.690 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 293.983 13. Veldrijden: Heusden-Zolder En 272.945 14. Andre Rieu: Kerstmis in London En 261.355 15. Villa Politica En 205.448 16. De Smaak van Joel En 202.528 17. Allemaal Familie VTM 201.661 18. Vranckx Canvas 193.283 19. Beestig VTM 179.937 20. Sports Late Night VIER 175.075

Zondag 27 december 2020

1. Down the Road En 1.522.957 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.202.736 3. Black-out En 1.101.451 4. Veldrijden: Dendermonde (heren) En 978.537 5. Wielerjaaroverzicht En 901.925 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 784.590 7. Veldrijden: Dendermonde (dames) En 757.926 8. Sporza En 704.302 9. Het Journaal 13.00 uur En 652.876 10. De Zonen van Van As VTM 527.915 11. Dagelijkse Kost En 524.249 12. 60 Jaar Sportweekend En 487.679 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 405.288 14. F.C. De Kampioenen Kerstspecial En 370.281 15. Beauty & The Beast VTM 335.345 16. Sports Late Night VIER 231.725 17. RIP 2020 VTM 229.497 18. Vatican Canvas 210.828 19. De Inzichten van... En 194.419 20. First Dates En 181.912

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

