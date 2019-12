Kijkcijfers: 24, 25 en 26 december 2019

De kerstdagen zitten er alweer op. Traditioneel kreeg de feestdis voorrang op televisie. Zelfs 'Thuis' moest het twee dagen zonder een miljoen kijkers stellen. Een volledig overzicht.

Dinsdag 24 december 2019

1. Thuis En 852.509 2. Het Journaal 19.00 uur En 736.386 3. Blokken En 694.685 4. Vrede op Aarde En 671.938 5. Iedereen Beroemd En 646.805 6. Het Journaal 13.00 uur En 503.704 7. Home Alone VTM 436.220 8. De Warmste Week En 399.544 9. Familie VTM 398.745 10. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 394.623 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 292.256 12. Eigen Kweek Kerstspecial En 290.691 13. De Buurtpolitie VTM 251.876 14. Not The Robbie Williams Christmas Show En 243.013 15. Miracle On 34th Street VTM 233.350 16. Cirque du Soleil Kurios, Cabinet Of Curiosities Canvas 196.265 17. Geubels en de Belgen VIER 169.879 18. Weg Zijn Wij En 165.270 19. Border Security VTM 161.347 20. Paul Blart, Mall Cop VTM 134.254

Woensdag 25 december 2019

1. Thuis En 958.604 2. Vrede Op Aarde En 914.581 3. Is er een Kerstman in de Zaal? En 855.279 4. Het Journaal 19.00 uur En 790.446 5. Iedereen Beroemd En 644.006 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 555.523 7. Blokken En 544.394 8. Familie VTM 521.253 9. Het Journaal Laat En 470.432 10. Het Journaal 13.00 uur En 389.784 11. De Buurtpolitie VTM 296.126 12. Flikken Maastricht En 289.882 13. Code van Coppens VTM 277.047 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 276.448 15. Border Security VTM 233.829 16. First Dates En 212.824 17. Bingo VTM 208.452 18. Kerstboodschap van de Paus En 189.890 19. Seven Worlds One Planet Canvas 176.065 20. Chateau Meiland VIJF 172.057

Donderdag 26 december 2019

1. Thuis En 1.084.616 2. Vrede Op Aarde En 959.603 3. Het Journaal 19.00 uur En 861.609 4. Vandaag over een Jaar En 744.449 5. Iedereen Beroemd En 702.106 6. Blokken En 676.811 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 674.141 8. Familie VTM 663.810 9. Veldrijden: Heusden-Zolder (heren) En 573.727 10. Sporza En 449.774 11. Veldrijden: Heusden-Zolder (dames) En 425.935 12. Het Journaal 13.00 uur En 421.142 13. Steenrijk, Straatarm VTM 418.837 14. Flikken Maastricht En 329.954 15. Alloo Bij... Herman Brusselmans VTM 305.603 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 296.592 17. De Buurtpolitie VTM 284.367 18. Aspe VTM 235.123 19. Sports Late Night VIER 211.696 20. Neighbours En 206.434

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)