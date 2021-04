Kijkcijfers: 23, 24 en 25 april 2021

Benieuwd naar de kijkcijfers van het weekend? Hoe scoorden jouw favoriete programma's en wat met de sportevenementen van de afgelopen dagen? Je vindt de antwoorden hier!

Vrijdag 23 april 2021



1. THUIS EEN 1.239.460 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.013.979 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 921.793 4. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BATTLE VTM 886.030 5. NIEUWS 19U VTM VTM 651.195 6. FAMILIE VTM 588.656 7. BLOODLANDS EEN 535.237 8. VRT NIEUWS UPDATE - OVERLEGCOMITE EEN 465.886 9. HET JOURNAAL LAAT EEN 401.047 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 361.018 11. EXTRA NIEUWS - CORONACRISIS, PERSCONFERENTIE OVERL VTM 299.419 12. BLOKKEN EEN 239.627 13. NIEUWS 13U VTM VTM 221.879 14. 09/01/2001 VTM 221.264 15. DE AFSPRAAK Canvas 196.581 16. TER ZAKE Canvas 169.638 17. GYM. ART. EK. BASEL D. EEN 124.741 18. RIVIERA EEN 113.995 19. TAKEN 2 VTM2 110.464 20. STURM DER LIEBE VTM2 107.151

Zaterdag 24 april 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 868.176 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 608.261 3. NIEUWS 19U VTM VTM 545.016 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 524.507 5. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 469.360 6. DE 25 VTM 448.068 7. LEGO MASTERS VTM 406.348 8. LES CHORISTES EEN 392.237 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 355.769 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 354.016 11. BLOKKEN EEN 349.444 12. LINE OF DUTY Canvas 254.865 13. NIEUWS 13U VTM VTM 237.123 14. DAGELIJKSE KOST EEN 226.076 15. VRANCKX & DE NOMADEN Canvas 220.541 16. PROFESSOR T. EEN 176.464 17. RED SPARROW VTM 172.410 18. THE MOUNTAIN BETWEEN US VTM3 141.967 19. DE MARKT EEN 134.830 20. THOR, RAGNAROK VTM2 126.443

Zondag 25 april 2021



1. DE MOL PLAY4 1.111.867 2. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 990.887 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 950.958 4. SPORTWEEKEND EEN 874.134 5. WIELRENNEN. LUIK-BASTENAKEN-LUIK H. EEN 770.320 6. BLIND GETROUWD VTM 699.310 7. VB. BB. FIN - STANDARD/GENK VTM2 610.519 8. NIEUWS 19U VTM VTM 600.389 9. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 587.706 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 582.533 11. GYM. ART. EK. BASEL EEN 430.728 12. SPORZA EEN 428.748 13. DAGELIJKSE KOST EEN 350.949 14. DE ZEVENDE DAG EEN 349.155 15. GYM. ART. EK. BASEL H. EEN 318.260 16. GREAT ASIAN RAILWAY JOURNEYS EEN 316.744 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 275.719 18. NIEUWS 13U VTM VTM 250.924 19. VB. BB. FIN VTM2 244.302 20. BLIND GEKOCHT PLAY4 181.035

