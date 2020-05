Kijkcijfers: 22, 23 en 24 mei 2020

Het eerste deel van 'Reizen Waes Japan' is meteen de grote winnaar op zondag en meteen ook het best bekeken programma van het weekend. Verder tellen we nog twee andere miljoenentoppers. Benieuwd? Lees hier alle cijfers van de afgelopen dagen.

Vrijdag 22 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.195.656 2. Iedereen Beroemd En 817.382 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 719.303 4. The Brokenwood Mysteries En 700.177 5. Blokken En 652.090 6. Sara VTM 612.485 7. Het Journaal 13.00 uur En 445.537 8. Le Fidle VTM 361.891 9. Temptation Island VIJF 344.145 10. Riviera En 321.861 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 304.020 12. De Ridder En 294.425 13. Het Journaal Laat En 283.564 14. De Afspraak Canvas 257.454 15. Terzake Canvas 243.806 16. De Buurtpolitie VTM 243.212 17. The World Is Not Enough Q2 203.625 18. VTM NIEUWS update VTM 166.665 19. Pacific Rim VIER 159.014 20. Naked Attraction VIJF 157.735

Zaterdag 23 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 932.263 2. F.C. De Kampioenen En 680.282 3. De 25 VTM 679.195 4. Iedereen Beroemd En 646.800 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 639.552 6. Lego Masters VTM 607.537 7. Britain s Busiest Airport Heathrow En 550.262 8. Het Journaal 13.00 uur En 410.919 9. VTM NIEUWS Update VTM 406.561 10. Billy Elliot En 347.125 11. Spy in The Wild: The North En 336.202 12. Het Journaal Laat En 333.002 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 269.071 14. King Arthur: Legend Of The Sword VIER 262.110 15. De Ridder En 240.985 16. Before We Die Canvas 232.529 17. Deadpool 2 Q2 228.249 18. Beestig VTM 218.887 19. Villa Politica En 176.528 20. Now You See Me 2 VTM 163.531

Zondag 24 mei 2020

1. Reizen Waes Japan En 1.389.053 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.083.821 3. The Secret Life Of The Zoo En 950.206 4. Flikken Maastricht En 825.864 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 719.421 6. Lili en Marleen VTM 659.658 7. Het Journaal 13.00 uur En 657.927 8. Michael Palin In North Korea En 433.354 9. Dagelijkse Kost En 423.628 10. Wij, Heren van Zichem En 400.822 11. Kingsman: The Golden Circle VTM 396.796 12. De Zevende Dag En 384.445 13. Het Journaal Laat En 344.035 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 343.472 15. Dieren in Nesten En 261.426 16. Britain s Got Talent Q2 200.352 17. De 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker En 190.647 18. Sporza En 175.961 19. First Dates En 175.637 20. Sporza: The Challenge Of The Stars En 164.931

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)