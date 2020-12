Kijkcijfers: 22, 23 en 24 december 2020

Het CIM heeft de kijkcijfers gepubliceerd vanaf vorige dinsdag tot en met zondag. Er komen dus heel wat lijstjes aan. Van dinsdag tot donderdag telden we zeven miljoenentoppers.

Dinsdag 22 december 2020



1. Thuis En 1.123.902 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.100.502 3. Vrede op Aarde En 986.713 4. Iedereen Beroemd En 939.313 5. Het Huis En 883.599 6. Blokken En 800.114 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 773.154 8. Familie VTM 720.449 9. Sara VTM 568.506 10. Ze Zeggen Dat VTM 455.397 11. Het Journaal 13.00 uur En 449.311 12. First Dates En 435.987 13. De Buurtpolitie VTM 366.595 14. Veldrijden: Essen (heren) VTM 353.866 15. Veldrijden: Essen (dames) VTM 317.893 16. Het Rad VIER 270.645 17. Het Journaal Laat En 264.906 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 264.900 19. Veldrijden: Essen VTM 254.812 20. Telefacts VTM 249.469

Woensdag 23 december 2020



1. Thuis En 1.259.648 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.202.633 3. Vrede op Aarde En 1.196.381 4. Iedereen Beroemd En 976.286 5. Blokken En 736.328 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 731.558 7. Familie VTM 682.921 8. Veldrijden: Herentals (heren) En 641.853 9. First Dates En 621.337 10. Sara VTM 566.261 11. Bake Off Vlaanderen VIER 516.372 12. Veldrijden: Herentals (dames) En 474.176 13. Het Journaal 13.00 uur En 467.203 14. Sporza En 462.295 15. Uw Film van het Jaar VTM 409.306 16. RIP 2020 VTM 347.472 17. Eigen Kweek Kerstspecial En 333.704 18. Het Rad VIER 332.628 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 328.188 20. De Buurtpolitie VTM 315.645

Donderdag 24 december 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.144.699 2. Thuis En 1.048.097 3. Iedereen Beroemd En 995.605 4. Vrede op Aarde En 919.488 5. Kerst met 11 Miljoen En 774.918 6. Geubels en de Hollanders En 760.318 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 596.673 8. Familie VTM 592.309 9. Het Journaal 13.00 uur En 548.146 10. Home Alone VTM 535.367 11. De Warmste Week En 357.631 12. Kerst met 11 Miljoen VTM 338.855 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 314.624 14. 14-18 VIER 287.650 15. Blokken En 270.248 16. It Could Happen To You En 236.621 17. Jingle All The Way VTM 227.408 18. Sturm der Liebe VTM 187.480 19. Stukken van Mensen VIER 138.511 20. Epic Yellowstone: Down the River Wild Canvas 126.805

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

