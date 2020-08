Kijkcijfers: 21, 22 en 23 augustus 2020

Na een zeer hobbelig parcours hebben de twee grote Europese voetbaltornooien dit weekend hun apotheose beleefd. Naar de Europa League op Canvas keek ruim een half miljoen mensen. Voor de finale van de Champions League mocht VTM dik 800.000 supporters verwelkomen. Alle kijkcijfers van het weekend vind je hier.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 21 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 718.458 2. F.C. De Kampioenen En 635.164 3. Switch En 633.218 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 553.946 5. Voetbal: Europa League - Sevilla-Inter Milaan Canvas 503.723 6. Sara VTM 478.873 7. Vera En 449.258 8. Het Journaal 13.00 uur En 377.962 9. De Kotmadam VTM 337.249 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 320.978 11. Het Journaal Laat En 314.423 12. Het Rad VIER 312.075 13. De Buurtpolitie VTM 300.400 14. Voetbal: Europa League - studio Canvas 233.985 15. Only The Brave VTM 227.491 16. Professor T. En 187.171 17. Huizenjagers VIER 175.451 18. Terzake Canvas 160.307 19. The Chef s Brigade En 152.531 20. De Playlist En 135.003

Zaterdag 22 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 799.539 2. F.C. De Kampioenen En 625.115 3. Animal Airport En 576.610 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 508.563 5. Het Journaal 13.00 uur En 426.977 6. De 25 VTM 400.506 7. Het Journaal Laat En 302.133 8. Sports Late Night VIER 266.730 9. Wild Ways Of The Coast En 265.613 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 251.127 11. Sing VTM 250.707 12. Dawn Of The Planet Of The Apes En 220.741 13. Witse En 205.447 14. Endeavour En 167.976 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 163.012 16. Six Days, Seven Nights VIJF 158.113 17. The Lone Ranger Q2 156.394 18. Craith Canvas 151.796 19. Vranckx Canvas 150.010 20. Ocean s Thirteen VIER 132.121

Zondag 23 augustus 2020

1. Voetbal: Champions League - PSG-Bayern VTM 801.371 2. Het Journaal 19.00 uur En 793.052 3. De Blacklist En 603.195 4. Drukte in de Dierentuin En 593.389 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 517.709 6. De Witte van Sichem En 480.601 7. Familie VTM 454.548 8. Het Journaal Laat En 451.142 9. Het Journaal 13.00 uur En 425.854 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 316.767 11. Le Jardin Extraordinaire En 269.817 12. Voetbal: Champions League finale - studio VTM 241.489 13. Marina En 226.629 14. A Touch Of Frost En 220.141 15. Animal Rescue School En 216.645 16. Dieren in Nesten En 173.746 17. Sports Late Night VIER 165.286 18. Het Rad VIER 163.955 19. Atletiek: Stockholm En 160.231 20. Expedition With Steve Backshall Canvas 148.265

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!