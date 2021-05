Kijkcijfers: 21, 22, 23 en 24 mei 2021

Meer dan 1,4 miljoen mensen keken zaterdag naar het Eurovisiesongfestival op Eén. Vrijdag is de liveshow van 'The Voice van Vlaanderen' een mooie vierde. Zondag scoort 'Château Planckaert' en maandag trekken zowel 'Dwars Door De Middellandse Zee' als de laatste aflevering van 'Camping Coppens' veel kijkers.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 21 mei 2021



1. THUIS EEN 1.145.818 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.061.819 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 886.570 4. THE VOICE VAN VLAANDEREN - LIVE VTM 841.589 5. BLOKKEN EEN 648.141 6. NIEUWS 19U VTM VTM 618.215 7. THE BROKENWOOD MYSTERIES EEN 612.157 8. FAMILIE VTM 503.217 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 484.526 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 374.994 11. LISA VTM 363.626 12. DAGELIJKSE KOST EEN 349.930 13. NIEUWS 13U VTM VTM 296.475 14. DE AFSPRAAK Canvas 259.609 15. RECHT OP RECHT EEN 208.726 16. DE BUURTPOLITIE VTM 204.001 17. TER ZAKE Canvas 172.577 18. 9-1-1 VTM 171.087 19. SPORZA GIRO EEN 170.023 20. RIVIERA EEN 138.297

Zaterdag 22 mei 2021



1. EUROVISIE SONGFESTIVAL - FINALE EEN 1.440.047 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 959.303 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 893.957 4. NIEUWS 19U VTM VTM 630.181 5. IEDEREEN BEROEMD EEN 619.394 6. VIVA VERMEIRE VTM 527.661 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 511.985 8. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 466.023 9. HET JOURNAAL LAAT EEN 461.262 10. SERENGETI EEN 338.669 11. NIEUWS 13U VTM VTM 307.741 12. RECHT OP RECHT EEN 273.849 13. CYCL. GIRO D'ITALIA EUROSPORT 1 (NL) 244.029 14. PETRA Canvas 192.798 15. VILLA POLITICA EEN 184.442 16. MIDSOMER MURDERS EEN 163.549 17. MISSION IMPOSSIBLE, FALLOUT VTM 157.142 18. DE MARKT EEN 150.305 19. VRANCKX Canvas 144.383 20. CLIP(S) EEN 100.689

Zondag 23 mei 2021



1. CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.149.309 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 995.358 3. SPORTWEEKEND EEN 865.577 4. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 708.543 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 529.762 6. NIEUWS 19U VTM VTM 506.980 7. HELDEN VAN HIER, DE KUST VTM 460.767 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 453.261 9. GREAT AMERICAN RAILROAD JOURNEYS EEN 348.557 10. NIEUWS 13U VTM VTM 332.775 11. A TOUCH OF FROST EEN 253.498 12. DAGELIJKSE KOST EEN 236.624 13. SPORZA GIRO EEN 225.857 14. CLAN VTM 188.425 15. CYCL. GIRO D'ITALIA EUROSPORT 1 (NL) 179.783 16. DE INZICHTEN VAN... - LIEN VAN DE KELDER EEN 172.137 17. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 165.092 18. FIRST DATES EEN 154.461 19. KLEINE JONGEN VTM2 150.967 20. LOIC TUSSEN 2 VUREN VTM 126.475

Maandag 24 mei 2021

1. THUIS EEN 1.273.069 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.169.194 3. DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE EEN 1.017.029 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 985.886 5. BLOKKEN EEN 729.481 6. CAMPING COPPENS, OP WEG NAAR ZWEDEN VTM 709.326 7. NIEUWS 19U VTM VTM 700.845 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 610.611 9. FAMILIE VTM 580.666 10. TOPDOKTERS PLAY4 481.556 11. DE COOKE & VERHULST SHOW PLAY4 424.965 12. CAMPUS CUP EEN 417.622 13. LISA VTM 392.488 14. WIELRENNEN. RONDE VAN LIMBURG EEN 344.174 15. DAGELIJKSE KOST EEN 343.876 16. NIEUWS 13U VTM VTM 341.536 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 313.380 18. WIELRENNEN. RONDE VAN LIMBURG Canvas 305.114 19. ALLOO IN DE NACHT VTM 283.446 20. DE BUURTPOLITIE VTM 204.896

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!