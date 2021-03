Kijkcijfers: 19, 20, 21 en 22 maart 2021

De kijkcijfers van afgelopen dagen lieten even op zich wachten. Maar dat maken we graag goed. Benieuwd hoe jouw favoriete programma heeft gescoord? Lees het hier!

Vrijdag 19 maart 2021



1. THUIS EEN 1.275.414 2. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.082.809 3. HET JOURNAAL LAAT EEN 1.070.935 4. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BLIND AUDITIONS VTM 945.131 5. NIEUWS 19U VTM VTM 628.451 6. FAMILIE VTM 610.526 7. THE BAY EEN 451.276 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 407.412 9. WIELRENNEN. BREDENE KOKSIJDE CLASSIC EEN 317.628 10. DE BUURTPOLITIE VTM 314.784 11. NIEUWS 13U VTM VTM 253.028 12. DE AFSPRAAK Canvas 250.746 13. BLOKKEN EEN 242.392 14. TER ZAKE Canvas 206.135 15. 09/01/2001 VTM 189.123 16. CLIP(S) EEN 179.871 17. FATHER BROWN EEN 177.211 18. DIEREN IN NESTEN EEN 173.604 19. STURM DER LIEBE VTM 162.489 20. HOSTILES Canvas 141.947

Zaterdag 20 maart 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.037.447 2. NIEUWS 19U VTM VTM 676.658 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 667.848 4. WIELRENNEN. MILAAN-SAN REMO VTM 562.110 5. IEDEREEN BEROEMD EEN 512.345 6. BLOKKEN EEN 510.984 7. DE 25 VTM 503.821 8. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 462.655 9. LEGO MASTERS VTM 422.282 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 389.215 11. DIEREN IN NESTEN EEN 323.156 12. CHEF EEN 290.600 13. PROFESSOR T. EEN 238.119 14. NIEUWS 13U VTM VTM 229.549 15. MISSION IMPOSSIBLE ROGUE NATION VTM2 214.321 16. BEESTIG VTM 201.813 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 191.101 18. BENIDORM BASTARDS VTM 188.566 19. VRANCKX Canvas 188.030 20. AGENT HAMILTON Canvas 187.287

Zondag 21 maart 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.082.161 2. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.068.710 3. DE MOL PLAY4 1.031.485 4. SPORTWEEKEND EEN 963.466 5. BEAU SEJOUR EEN 834.572 6. BLIND GETROUWD VTM 676.940 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 674.871 8. NIEUWS 19U VTM VTM 668.734 9. DE ZEVENDE DAG EEN 401.318 10. DAGELIJKSE KOST EEN 392.103 11. GRIFF'S GREAT AUSTRALIAN RAIL TRIP EEN 330.668 12. SERGIO & AXEL, VAN DE KAART VTM 327.797 13. HOMMES, ANIMAUX, NATURE EEN 319.716 14. HET JOURNAAL LAAT EEN 291.950 15. NIEUWS 13U VTM VTM 284.050 16. FATHER BROWN EEN 260.262 17. VB. BK - CL.BRUGES/ANTWERPEN ELEVEN PRO LEAGUE 1 206.904 18. #WEETIKVEEL EEN 200.477 19. BORDER SECURITY (USA) VTM 191.041 20. TELEFACTS VTM 163.593

Maandag 22 maart 2021

1. THUIS EEN 1.143.356 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.118.049 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 928.285 4. NIEUWS 19U VTM VTM 818.890 5. BLOKKEN EEN 736.643 6. LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 655.682 7. FAMILIE VTM 647.877 8. EN TOEN WAS HET STIL EEN 620.520 9. #WEETIKVEEL EEN 559.350 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 452.077 11. LISA VTM 446.269 12. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 402.561 13. LEEF! PLAY4 396.636 14. DE BUURTPOLITIE VTM 312.233 15. STUKKEN VAN MENSEN PLAY4 311.686 16. DE AFSPRAAK Canvas 302.836 17. FAIR TRADE VTM 287.668 18. DAG DOKTER PLAY4 256.176 19. PROFESSOR T. EEN 253.089 20. NIEUWS 13U VTM VTM 252.064

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

