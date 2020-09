Kijkcijfers: 18, 19 en 20 september 2020

De familie Planckaert blijft potten breken op zondag. Op zaterdag blijft 'F.C. De Kampioenen' scoren. En dat 'The Masked Singer' vrijdag een knallende start beleefde, kon je hier eerder al lezen. Dit zijn alle kijkcijfers van het weekend.

Vrijdag 18 september 2020



1. The Masked Singer VTM 1.003.222 2. Thuis En 927.042 3. Het Journaal 19.00 uur En 795.715 4. Iedereen Beroemd En 762.581 5. Familie VTM 630.858 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 579.127 7. Vive le Velo En 516.011 8. Blokken En 505.894 9. Van der Valk En 417.539 10. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 19 En 406.746 11. Sara VTM 352.284 12. Het Journaal 13.00 uur En 335.887 13. Het Journaal Laat En 323.444 14. The Good Doctor VTM 296.352 15. De Afspraak Canvas 274.858 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 228.395 17. De Buurtpolitie VTM 204.582 18. Terzake Canvas 166.253 19. Sturm der Liebe VTM 139.773 20. Dieren in Nesten En 111.614

Zaterdag 19 september 2020



1. F.C. De Kampioenen En 682.221 2. Het Journaal 19.00 uur En 657.600 3. Vive le Velo En 629.911 4. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 20 En 503.061 5. Animal Airport En 499.684 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 484.096 7. Iedereen Beroemd En 437.568 8. De 25 VTM 375.536 9. Het Journaal 13.00 uur En 362.835 10. Het Journaal Laat En 312.716 11. Dieren in Nesten En 210.654 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 205.163 13. Blood Canvas 186.859 14. Pitch Perfect 3 VTM 182.482 15. Sports Late Night VIER 179.259 16. Vranckx Canvas 164.125 17. Red Sparrow VTM 2 160.937 18. De Markt En 115.204 19. Flikken Rotterdam En 108.247 20. Expeditie Pairi Daiza VTM 106.986

Zondag 20 september 2020

1. Chteau Planckaert En 1.230.733 2. Undercover En 1.031.632 3. Vive le Velo En 701.397 4. Het Journaal 19.00 uur En 644.223 5. Code van Coppens VTM 537.378 6. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 21 En 490.265 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 458.581 8. Het Journaal Laat En 410.354 9. Het Journaal 13.00 uur En 398.291 10. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 21 Canvas 351.856 11. De Zevende Dag En 289.430 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 278.868 13. Dieren in Nesten En 244.250 14. Dagelijkse Kost En 188.173 15. Op De Man Af En 178.094 16. Sports Late Night VIER 178.006 17. Wielrennen: Gooikse Pijl En 177.490 18. Niveau 4 Gent VIER 164.964 19. Voetbal: Zulte Waregem-Club-Brugge Eleven Pro League 1 129.768 20. Pirates of the Caribbean: Dead Man s Chest VTM 128.548

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

