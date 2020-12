Kijkcijfers: 18, 19 en 20 december 2020

Vrijdag was er naar aanleiding van het Overlegcomit veel aandacht voor de nieuwsuitzendingen. Zaterdag wordt er gelachen met 'F.C. De Kampioenen' n 'Lili en Marleen'. En op zondag blijft Vlaanderen massaal afstemmen op 'Down The Road' n 'Black-out'.

Vrijdag 18 december 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.250.594 2. Thuis En 1.133.867 3. Iedereen Beroemd En 1.041.445 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 855.025 5. Familie VTM 772.862 6. Blokken En 669.414 7. Sara VTM 593.906 8. Maigret En 498.926 9. The Greatest Showman VTM 408.049 10. Het Journaal 13.00 uur En 350.863 11. De Buurtpolitie VTM 344.016 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 321.906 13. Het Journaal Laat En 295.999 14. The Good Doctor VTM 278.950 15. De Afspraak Canvas 222.058 16. Sturm der Liebe VTM 187.030 17. Terzake Canvas 164.221 18. Father Brown En 153.070 19. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull VIER 150.657 20. The Godfather III Canvas 125.239

Zaterdag 19 december 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 955.361 2. F.C. De Kampioenen En 760.331 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 690.008 4. Lili en Marleen VTM 609.679 5. Iedereen Beroemd En 576.385 6. The Zoo En 546.143 7. Het Journaal 13.00 uur En 474.834 8. It s A Wild Christmas En 430.045 9. Wat een Jaar! VTM 393.641 10. Het Journaal Laat En 333.179 11. Mr. Popper s Penguins En 329.706 12. Craith Canvas 281.803 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 265.137 14. Expeditie Pairi Daiza VTM 220.478 15. Villa Politica En 200.236 16. Sports Late Night VIER 189.155 17. Christmas Homecoming VTM 2 186.155 18. Vranckx Canvas 177.161 19. Shetland En 176.502 20. Safety First: The Movie VTM 164.266

Zondag 20 december 2020

1. Down the Road En 1.499.361 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.145.123 3. Black-out En 1.010.465 4. Wielerjaar 2020 En 904.522 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 728.820 6. Het Journaal 13.00 uur En 661.267 7. De Zonen van Van As VTM 572.753 8. Dagelijkse Kost En 489.650 9. De Zevende Dag En 488.531 10. 60 Jaar Sportweekend En 433.390 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 381.848 12. Het Journaal Laat En 281.681 13. Veldrijden: Namen En 241.849 14. RIP 2020 VTM 210.956 15. Jurassic World VTM 197.920 16. Extra VTM NIEUWS: coronavaccinatie VTM 176.981 17. Sports Late Night VIER 165.898 18. Voetbal: Club Brugge-AA Gent Eleven Pro League 1 148.734 19. Cars 3 VTM 146.604 20. De Buurtpolitie VTM 133.948

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

