Kijkcijfers: 17, 18 en 19 januari 2020

Dat '#LikeMe' een groot succes is, wordt al langer gezegd. En op zondag zorgt het Ketnet-programma voor een kleine wervelwind door een 19de plek te bereiken in de dag top 20. Weinig (geen?) Ketnet-programma's hebben dit de immens populaire serie al voorgedaan.

Vrijdag 17 januari 2020

1. Thuis En 1.088.952 2. Het Journaal 19.00 uur En 927.737 3. Blokken En 876.590 4. Iedereen Beroemd En 830.990 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 632.295 6. Familie VTM 578.261 7. The Bay En 509.683 8. Het Journaal 13.00 uur En 368.776 9. Cinderella VTM 350.833 10. De Buurtpolitie VTM 306.113 11. Flikken Maastricht En 303.907 12. Border Security VTM 259.395 13. Het Journaal Laat En 258.641 14. De Afspraak Canvas 258.243 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 225.593 16. The Name Of The Rose En 205.243 17. Deadpool Q2 195.301 18. Aspe VTM 193.619 19. Terzake Canvas 164.250 20. t Is Gebeurd VIER 158.803

1. Het Journaal 19.00 uur En 746.743 2. 1 Jaar Gratis En 734.973 3. F.C. De Kampioenen En 678.858 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 558.415 5. Iedereen Beroemd En 474.469 6. De 25 VTM 455.275 7. Baby Chimp Rescue En 372.845 8. Het Journaal 13.00 uur En 322.677 9. Dertigers En 290.523 10. The Mummy VTM 271.264 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 270.739 12. Sports Late Night VIER 269.865 13. Expeditie Pairi Daiza VTM 255.219 14. Flikken Maastricht En 252.342 15. Het Journaal Laat En 229.541 16. Midsomer Murders En 206.045 17. Villa Politica En 190.810 18. Below The Surface Canvas 176.923 19. Vranckx Canvas 167.268 20. Suite Francaise Vitaya 155.829

1. Kamp Waes En 1.476.608 2. Over Water En 962.128 3. Het Journaal 19.00 uur En 894.010 4. Sportweekend En 768.326 5. Lili en Marleen VTM 558.817 6. Great Australian Railway Journeys En 485.760 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 467.281 8. Het Journaal 13.00 uur En 435.419 9. Dagelijkse Kost En 430.393 10. Het Journaal Laat En 334.969 11. De Zevende Dag En 320.286 12. Wild Alpine Rivers En 310.565 13. London Has Fallen VTM 309.026 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 295.049 15. Sports Late Night VIER 234.529 16. Zwemmen: Antwerpen En 187.574 17. North America With Simon Reeve Canvas 181.536 18. FBI VIJF 173.862 19. #LikeMe Ketnet 166.916 20. First Dates En 163.764

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)