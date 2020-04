Kijkcijfers: 17, 18 en 19 april 2020

Het weekend leverde ons 7 miljoenentoppers op met 'Thuis' op vrijdag als grote winnaar. Zaterdag heerst 'Het Journaal' en op zondag is 'De Mol' baas boven baas. Alle cijfers van het weekend vind je hier.

Vrijdag 17 april 2020

1. Thuis En 1.323.107 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.201.524 3. Iedereen Beroemd En 1.071.378 4. Manhunt En 747.711 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 742.138 6. Familie VTM 701.763 7. Blokken En 617.429 8. Het Journaal 13.00 uur En 522.777 9. Riviera En 388.402 10. VTM NIEUWS Update VTM 372.267 11. De Afspraak Canvas 370.448 12. Temptation Island VIJF 363.045 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 358.173 14. Het Journaal Laat En 344.679 15. Jurassic World VTM 325.530 16. Terzake Canvas 306.139 17. Aspe VTM 287.679 18. De Buurtpolitie VTM 252.336 19. Harry Potter and the Order of the Phoenix VIER 213.212 20. 9-1-1 VTM 187.632

Zaterdag 18 april 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.261.510 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 759.717 3. De 25 VTM 755.876 4. Iedereen Beroemd En 720.539 5. Het Journaal 13.00 uur En 676.507 6. Lego Masters VTM 672.115 7. F.C. De Kampioenen En 604.057 8. The Secret Life Of The Zoo En 571.195 9. Forhoret Canvas 478.978 10. VTM NIEUWS Update VTM 432.756 11. Nature s Greatest Talents: Smart & Smarter En 430.803 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 418.393 13. Victoria & Abdul En 331.683 14. Het Journaal Laat En 330.028 15. Vranckx Canvas 315.251 16. Indiana Jones and the Last Crusade VIER 276.996 17. Expeditie Pairi Daiza VTM 266.203 18. Schipper Naast Mathilde En 258.507 19. Coyote Ugly VTM 252.213 20. 12 Strong Q2 249.560

Zondag 19 april 2020



1. De Mol VIER 1.206.786 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.183.680 3. Twee tot de Zesde Macht En 1.062.977 4. Blind Getrouwd VTM 981.339 5. GR5 En 966.627 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 806.199 7. Het Journaal 13.00 uur En 668.498 8. Het Journaal Laat En 566.720 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 439.362 10. Amigo s VTM 401.335 11. Dagelijkse Kost En 398.171 12. Schipper Naast Mathilde En 311.046 13. A Touch Of Frost En 296.900 14. Sporza Retro En 250.860 15. One World, Together At Home En 249.592 16. Cafe De Mol VIER 248.329 17. Clips En 206.290 18. Influencers VIER 202.197 19. Topdokters Corona VIER 193.928 20. Mediterrenean With Simon Reeve Canvas 183.141

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)