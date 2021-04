Kijkcijfers: 16, 17 en 18 april 2021

'The Voice van Vlaanderen' boeit vrijdag nog maar eens een miljoenenpubliek en laat daarmee 'Het Journaal' achter zich. Zaterdag geen uitschieters, de mindere belangstelling voor het tweede seizoen van 'LEGO Masters' valt wel op. Zondag zien ruim 718.000 kijkers Wout Van Aert stunten en 'De Mol' mag zich tot dagwinnaar kronen.

Vrijdag 16 april 2021



1. THUIS EEN 1.218.984 2. THE VOICE VAN VLAANDEREN - KNOCKOUT VTM 1.004.015 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 995.762 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 817.025 5. NIEUWS 19U VTM VTM 744.190 6. BLOKKEN EEN 669.138 7. FAMILIE VTM 611.068 8. MCDONALD & DODDS EEN 480.142 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 464.752 10. LISA VTM 427.349 11. DE BUURTPOLITIE VTM 275.261 12. NIEUWS 13U VTM VTM 260.709 13. HET JOURNAAL LAAT EEN 250.833 14. 09/01/2001 VTM 236.547 15. PROFESSOR T. EEN 236.020 16. TER ZAKE Canvas 186.486 17. INGLORIOUS BASTERDS PLAY4 160.755 18. NEIGHBOURS EEN 136.383 19. RIVIERA EEN 132.354 20. STURM DER LIEBE VTM 129.944

Zaterdag 17 april 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 814.024 2. NIEUWS 19U VTM VTM 646.444 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 586.049 4. DE 25 VTM 573.369 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 423.386 6. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 416.661 7. IEDEREEN BEROEMD EEN 383.671 8. LEGO MASTERS VTM 376.638 9. BADLANDS, HARD ROCK, TOUGH LIVES EEN 318.301 10. EXTRA NIEUWS - PRINS PHILIP, 1921-2021 VTM 291.546 11. MARLEY & ME EEN 287.644 12. VRANCKX & DE NOMADEN Canvas 273.834 13. LINE OF DUTY Canvas 272.532 14. NIEUWS 13U VTM VTM 248.876 15. EXTRA JOURNAAL - BEGRAFENIS PRINS PHILIP EEN 222.011 16. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 169.317 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 168.000 18. KING ARTHUR, LEGEND OF THE SWORD PLAY4 154.826 19. BEESTIG VTM 151.987 20. DE WEEK VAN BRUZZ EEN 147.199

Zondag 18 april 2021



1. DE MOL PLAY4 1.122.645 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 997.057 3. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 937.240 4. SPORTWEEKEND EEN 861.132 5. WIELRENNEN. AMSTEL GOLD RACE H. EEN 718.091 6. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 712.636 7. BLIND GETROUWD VTM 663.259 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 603.537 9. NIEUWS 19U VTM VTM 464.561 10. WIELRENNEN. AMSTEL GOLD RACE D. EEN 445.769 11. CLIP(S) EEN 411.282 12. LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 348.449 13. GREAT ASIAN RAILWAY JOURNEYS EEN 329.349 14. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 304.535 15. DE ZEVENDE DAG EEN 293.157 16. DAGELIJKSE KOST EEN 275.409 17. NIEUWS 13U VTM VTM 237.827 18. HET JOURNAAL LAAT EEN 229.552 19. HRH THE DUKE OF EDINBURGH 1921-2021 Canvas 157.281 20. TELEFACTS VTM 149.595

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

