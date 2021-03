Kijkcijfers: 12, 13 en 14 maart 2021

Dit weekend werd ongetwijfeld feestgevierd bij Eurosport. Zowel zaterdag als zondag prijken ze met het liveverslag van de Tirreno-Adriatico in de top 20 van de kijkcijfers. Zaterdag zelfs met een top 10-notering. Verder is 'Twee tot de Zesde Macht' weer de winnaar van het weekend. Ook mooie cijfers voor 'Blind Getrouwd' en 'LEGO Masters'. En de voorstelling op Play4 van de deelnemers aan 'De Mol' kan op behoorlijke interesse rekenen.

Vrijdag 12 maart 2021



1. THUIS EEN 1.230.279 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.152.312 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BLIND AUDITIONS VTM 971.114 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 968.621 5. BLOKKEN EEN 760.172 6. NIEUWS 19U VTM VTM 646.683 7. FAMILIE VTM 591.508 8. THE BAY EEN 543.035 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 465.508 10. LISA VTM 403.450 11. WIELRENNEN. PARIJS-NICE - RIT 6 BRIGNOLES>BIOT EEN 304.129 12. HET JOURNAAL LAAT EEN 298.558 13. PROFESSOR T. EEN 278.115 14. DE BUURTPOLITIE VTM 254.076 15. DE AFSPRAAK Canvas 249.892 16. 09/01/2001 VTM 246.861 17. NIEUWS 13U VTM VTM 242.186 18. NEIGHBOURS EEN 202.188 19. TER ZAKE Canvas 180.137 20. STURM DER LIEBE VTM 172.778

Zaterdag 13 maart 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.015.533 2. NIEUWS 19U VTM VTM 710.697 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 576.264 4. DE 25 VTM 560.161 5. LEGO MASTERS VTM 528.294 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 497.895 7. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 478.884 8. VB. BB. 1/2F - EUPEN/STANDARD EEN 422.647 9. CYCL. TIRRENO-ADRIATICO EUROSPORT 1 (NL) 419.156 10. CHINA, NATURE'S ANCIENT KINGDOM - EAST, THE LAST R EEN 391.645 11. WIELRENNEN. PARIJS-NICE - RIT 7 NICE>VALDEBLORE LA EEN 385.539 12. NIEUWS 13U VTM VTM 308.389 13. DIEREN IN NESTEN EEN 276.161 14. VRANCKX & DE NOMADEN Canvas 245.180 15. DE MARKT EEN 224.682 16. THE OTHER WOMAN VTM 219.136 17. BEESTIG VTM 218.922 18. PROFESSOR T. EEN 215.939 19. AGENT HAMILTON Canvas 215.771 20. ATOMIC BLONDE VTM3 179.654

Zondag 14 maart 2021



1. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.153.662 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.032.314 3. SPORTWEEKEND EEN 985.802 4. BEAU SEJOUR EEN 805.753 5. BLIND GETROUWD VTM 778.534 6. NIEUWS 19U VTM VTM 652.969 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 635.632 8. VB. BB. 1/2F - ANDERLECHT/GENK VTM2 501.235 9. WIELRENNEN. PARIJS-NICE - RIT 8 NICE>NICE EEN 492.988 10. DE MOL, DE KANDIDATEN PLAY4 435.404 11. DE ZEVENDE DAG EEN 426.192 12. DAGELIJKSE KOST EEN 411.677 13. GRIFF'S GREAT AUSTRALIAN RAIL TRIP EEN 350.377 14. NIEUWS 13U VTM VTM 342.879 15. CYCL. TIRRENO-ADRIATICO EUROSPORT 1 (NL) 302.009 16. SERGIO & AXEL, VAN DE KAART VTM 298.309 17. HOMMES, ANIMAUX, NATURE EEN 275.663 18. DIEREN IN NESTEN EEN 239.453 19. FATHER BROWN EEN 228.120 20. VB. BB. 1/2F VTM2 225.012

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

