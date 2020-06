Kijkcijfers: 12, 13 en 14 juni 2020

Geen enkel programma haalt dit weekend de grens van het miljoen kijkers. Ook de special van 'Down the Road' niet, maar het is wel het tweede best bekeken programma van het weekend. 'The World's Best' met Slongs in de jury haalt maar 160.000 kijkers.

Vrijdag 12 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 930.543 2. Iedereen Beroemd En 828.958 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 607.242 4. Blokken En 599.771 5. Midsomer Murders En 515.753 6. Sara VTM 491.256 7. Het Journaal 13.00 uur En 376.825 8. Murder on the Orient Express VTM 336.190 9. De Afspraak Canvas 304.145 10. De Ridder En 282.833 11. De Buurtpolitie VTM 274.080 12. Riviera En 260.171 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 231.938 14. Het Journaal Laat En 223.887 15. The Gift Canvas 201.344 16. Terzake Canvas 195.058 17. Bruce Almighty VIER 169.499 18. Border Security VTM 166.027 19. Minions Q2 163.336 20. The World s Best VIER 160.284

Zaterdag 13 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 560.800 2. F.C. De Kampioenen En 493.047 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 408.364 4. We Bought A Zoo VTM 374.729 5. Britain s Busiest Airport Heathrow En 367.556 6. De 25 VTM 354.845 7. Iedereen Beroemd En 342.217 8. Het Journaal 13.00 uur En 309.192 9. The Duchess En 255.708 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 219.909 11. My Family and the Galapagos En 209.555 12. Het Journaal Laat En 195.480 13. Witse En 141.180 14. Furious 7 Q2 128.862 15. Villa Politica En 127.829 16. De Markt En 125.599 17. Sister Act VTM 118.959 18. Wij, Heren van Zichem En 115.946 19. Beestig VTM 109.538 20. Vanckx Canvas 108.706

Zondag 14 juni 2020

1. Down the Road En 815.247 2. Het Journaal 19.00 uur En 692.822 3. Flikken Maastricht En 681.559 4. Lili en Marleen VTM 647.868 5. The Secret Life of the Zoo En 612.999 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 593.159 7. Het Journaal 13.00 uur En 411.589 8. Rick Stein s Secret France En 301.994 9. Shutter Island VTM 295.388 10. Het Journaal Laat En 290.506 11. De Zevende Dag En 280.495 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 236.556 13. Britain s Got Talent Q2 234.444 14. Hommes, Animaux, Nature En 214.583 15. Wij, Heren van Zichem En 206.796 16. Dagelijkse Kost En 206.448 17. The Pacifier VTM 146.699 18. People Like Pus Vitaya 140.237 19. Komt een Man Bij de Dokter Q2 130.793 20. Obese Vitaya 126.333

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)