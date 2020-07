Kijkcijfers: 10, 11 en 12 juli 2020

Benieuwd of jouw favoriete programma dit weekend een mooi kijkcijferresultaat heeft gehaald? Of gewoon nieuwsgierig naar de topprogramma's van afgelopen weekend? Bekijk hier alle kijkcijfers van afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag.

Vrijdag 10 juli 2020



1. Switch En 721.590 2. Het Journaal 19.00 uur En 719.967 3. F.C. De Kampioenen En 683.282 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 550.244 5. Midsomer Murders En 490.023 6. Op Kot En 457.233 7. Sara VTM 450.103 8. De Kotmadam VTM 434.237 9. Het Journaal 13.00 uur En 369.705 10. Het Journaal Laat En 334.796 11. The Cruise En 265.366 12. Make Belgium Great Again VTM 252.166 13. De Buurtpolitie VTM 230.769 14. Flodder in Amerika Q2 215.021 15. Terzake Canvas 212.417 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 197.974 17. La La Land VTM 163.052 18. Raise The Red Lantern Canvas 129.720 19. Bienvenue Chez Les Ch tis En 119.742 20. Border Security VTM 114.751

Zaterdag 11 juli 2020



1. Vlaanderen Feest! En 667.512 2. Het Journaal 19.00 uur En 650.956 3. F.C. De Kampioenen En 572.945 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 448.917 5. Iedereen Beroemd En 369.471 6. De 25 VTM 353.285 7. Het Journaal 13.00 uur En 304.864 8. Het Journaal Laat En 275.464 9. Titanic VTM 259.731 10. Hippos, Africa s River Giants En 246.224 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 217.105 12. Witse En 209.034 13. The Hurricane Heist Q2 171.772 14. Villa Politica En 145.436 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 135.617 16. Cardinal Canvas 127.194 17. Vranckx Canvas 117.473 18. The Hunt For Red October Q2 115.544 19. De Week van Bruzz En 104.803 20. Aspe CAZ 97.865

Zondag 12 juli 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 745.954 2. Flikken Maastricht En 736.297 3. De Blacklist En 596.322 4. Drukte in de Dierentuin En 542.813 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 423.036 6. Het Journaal 13.00 uur En 372.213 7. Het Journaal Laat En 365.542 8. Rick Stein s Secret France En 349.206 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 279.556 10. Mission Impossible: Ghost Protocol VTM 261.744 11. Bears About The House En 228.406 12. Patrouille Linkeroever VTM 214.110 13. Wij, Heren van Zichem En 195.741 14. Britain s Got Talent Q2 175.863 15. The Hobbit: The Desolation Of Smaug VIER 143.542 16. Formule 1: GP Oostenrijk En 124.005 17. Qui A Tue Neandertal Canvas 113.816 18. Vlaanderen Feest! En 107.651 19. Dr. Christian Will See You Now Vitaya 106.684 20. Obese Vitaya 102.193

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)