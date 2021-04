Kijk vanaf maandag naar het nieuwe seizoen van 'Dertigers' op Eén

Vanaf maandag 5 april laat En het derde seizoen van 'Dertigers' zes weken lang los op zijn kijkers. Pieter, Nora, Tinne, Bart, Alex en Saartje zijn al bevriend sinds hun studententijd in het bruisende Antwerpen, maar de eens zo hechte groep dertigers heeft het moeilijk.

De vrienden krabbelen recht na het onverwachte vertrek van Saartje. Zonder veel uitleg verbrak ze haar relatie met Pieter en keerde, onder dwang van Pieters ex An, terug naar Londen. Omdat niemand de ware reden van haar vertrek kent, stuit Saartje natuurlijk op veel onbegrip. Maar ze zal er alles aan doen om haar geheim te bewaren en zo Pieter en zijn zoontje Lucas te beschermen.

Ook Tinne kreeg een opdoffer: net nu zij en Bart beslist hadden om uit elkaar te gaan, blijkt ze zwanger te zijn. Uiteraard heeft Tinne schrik om dit nieuws aan Bart te vertellen. Hoe zal hij reageren? Tinnes onverwachte zwangerschap zorgt ook voor verdeeldheid in de groep. Want zelfs al zijn Alex en Elias volop hun trouwfeest aan het voorbereiden, hun kinderwens steekt steeds feller de kop op. En bij hen is dat natuurlijk niet zo vanzelfsprekend.

Voor Nora lijkt het allemaal goed te gaan, ze is dolverliefd op Hans en het contact met haar plusdochter Claire loopt perfect. Maar Nora het leeftijdsverschil tussen haar en Hans blijkt toch een struikelblok: ze hebben elk andere verwachtingen van het leven...

Dit zijn de eerste minuten van seizoen 3:

De personages

Saartje De Smet (Kim Van Oncen) - 36 jaar - Freelance fotografe

Saartje moet leven met de gevolgen van haar drastische keuze. Ze heeft haar relatie met Pieter beëindigd zodat An zou stoppen met de strijd om zoontje Lucas. De job in Londen die Saar als excuus gebruikte, blijkt helemaal niet te bestaan en ze wordt geconfronteerd met de harde realiteit: in Londen zit niemand te wachten op Saartje de fotografe.

Een terugkeer naar Antwerpen dringt zich op. Maar dat stuit natuurlijk op heel wat onbegrip bij haar vrienden en bij Pieter. Hoe kan ze dit uitleggen zonder haar afspraak met An te schenden? Lukt het om dit geheim te houden of neemt ze toch iemand in vertrouwen?

Pieter Leirs (Yannick de Coster) - 37 jaar – Combineert een job als tuinier bij PAKT met een job in de horeca.

Gescheiden van An (Katrijn Govaert) - heeft een zoontje Lucas (8 jaar)

Pieters leven werd helemaal omgegooid toen Saartje besliste om terug naar Londen te vertrekken. Hij begrijpt er uiteraard niets van, hij heeft zo hard gevochten voor hun relatie. Hij heeft Saartje verdedigd, zelfs toen hij daardoor dreigde zijn zoon veel minder te kunnen zien. En net nu An de strijd voor Lucas staakt, laat Saar hem in de steek.

Als Saar dan opeens opduikt in Antwerpen, eist Pieter een verklaring. Maar omdat ze hem geen duidelijke uitleg geeft, raakt hij erg gefrustreerd. Steeds meer begint hij te beseffen dat er iets niet klopt, dat Saar hem de waarheid niet vertelt.

Bart Van Roelenbosch (Tom Dingenen) - 38 jaar - Marketingmanager

Tinne Dejaeghere (Evelien Van Hamme) - 37 jaar – Directrice van een lagere school

Samen ouders van Louise (13) en Robbe (9)

Tinne en Bart zijn tot het besluit gekomen dat hun huwelijk niet meer te redden valt. Tinne kan Bart zijn ontrouw niet vergeven, en zij is verliefd geworden op een collega. Iets wat Bart haar uiteraard kwalijk neemt. Maar dan blijkt Tinne zwanger te zijn. Moet ze het aan Bart vertellen? Wil ze het houden? Zorgt dit onverwachte nieuws ervoor dat ze hun huwelijk toch nog een kans geven? Of drijft het hen onherroepelijk uit elkaar?

Alex Hudders (Kristof Goffin) - 37 jaar - Verpleger

Verloofd met Elias Sefa (Yemi Oduwale) - 31 jaar - Personal coach

Alex en Elias leven heel hard mee met de relatieproblemen van hun beste vrienden. Maar ze vinden het moeilijk om geen kant te kiezen. Ook de ongeplande zwangerschap van Tinne zorgt voor wrevel. Alex en Elias willen ook graag kinderen, maar bij hen zal enige gezinsuitbreiding zorgvuldig gepland en uitgezocht moeten worden. Kiezen ze voor adoptie, pleegzorg of gaan ze toch op zoek naar een draagmoeder?

Nora Duskhu (Ellen Verest) - 37 jaar - Pedagoge bij het Centrum voor leerlingenbegeleiding – Samen met Hans (58).

Mama van Ina (7 maanden) en plusmama van Claire (24)

Nora heeft eindelijk rust gevonden in de liefde. Hans blijkt alles wat ze nodig heeft, maar zijn verwachtingen voor de toekomst wijken toch erg af van de hare. Zal het leeftijdsverschil een struikelblok voor hun relatie worden? Wie zal zijn plannen moeten aanpassen?

'Dertigers' is een programma van Warner Bros voor Eén.

'Dertigers', vanaf 5 april elke maandag tot en met donderdag om 21.25 uur op Eén en meteen volledig te bekijken via VRT NU.