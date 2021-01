Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth zijn De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2021

De Studio Brussel-luisteraars hebben Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth uitgeroepen tot De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2021. Iedereen kon de finale van De Nieuwe Lichting live volgen op de radio en via de app van Studio Brussel.

Na een lange zoektocht naar nieuw muzikaal talent van eigen bodem, waarvoor meer dan 850 jonge, beloftevolle bands zich inschreven, kregen de drie artiesten de meeste stemmen van de luisteraars.

Meer dan 850 opkomende Vlaamse bands schreven zich bijna een half jaar geleden in voor de De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Daaruit selecteerde Studio Brussel met de hulp van een professionele jury, bestaande uit StuBru-presentatrice Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Thibault Christiaensen (Equal Idiots) en Michael Ilegems (Knack Focus) negen finalisten. De finalisten waren uitgebreid te horen op de radio. De luisteraars mochten een week lang stemmen op hun favorieten.

Donderdag maakte Rik De Bruycker de drie winnaars bekend tijdens een coronaproof finale, live vanuit Trix in Antwerpen. Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth kregen uiteindelijk de meeste stemmen van de luisteraars achter zich en vormen zo samen De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2021. De drie winnaars winnen airplay op Studio Brussel, sieren de cover van Knack Focus, krijgen professionele begeleiding op maat in Trix en een jaar lang advies van VI.BE. Ze treden in de voetsporen van Brihang, Tamino, Sunday Rose, Equal Idiots, Portland, SONS, Crooked Steps, The Radar Station en vele anderen.

Meer info over de winnaars:

Kids With Buns (Sint-Niklaas)

Nummer: 'Bad Grades'

'Marie en Amber lijken geschoold in de indiesound die ons al tokkelend naar een heerlijk dromenland leidt. De jury wil zich met veel plezier wat vaker laven aan het unieke en diepe stemgeluid van Marie.'

Ramkot (Gent)

Nummer: 'Red'

'De Gentenaars vielen de jurybeluistering binnen met een song die bouwt op een coole groove, maar nooit verveelt door de onverwachte tempowissellingen. Verwacht het onverwachte, zou een concurrerende krant schrijven, onze jury houdt het bij: dansen maar!'

The Haunted Youth (Alken)

Nummer: 'Teenage Rebel'

'De grote Chinese filosofen hebben het over 'Wei Wu Wei': handelen door niet te handelen, want soms is niets doen veel beter dan wél iets doen. Of de gasten van The Haunted Youth zich verdiept hebben in het Taoïsme, betwijfelen we, maar ze weten als geen ander dat je soms weinig nodig hebt om een topnummer te maken. De jury maakt dan ook een diepe buiging (én een zonnegroet) voor de heerlijke sfeer en het riedeltje dat niet meer uit het hoofd te krijgen is.'

Sinds 2013 stelt Studio Brussel elk jaar een nieuwe lichting voor aan het brede publiek, drie jonge beloftevolle bands of muzikanten die alles in huis hebben om de toekomst van de Belgische muziek mee te bepalen. Vorig jaar nog waren Crooked Steps, Sunday Rose en The Radar Station De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2020.