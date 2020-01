Kiana Buttiens schrijft 'Blokken'-geschiedenis met record van 13 deelnames

Foto: Eén - © VRT 2020

De 25-jarige Kiana Buttiens uit Tienen kroonde zich donderdag 16 januari tot nieuwe 'Blokken'-recordhouder. Als eerste kandidaat ooit slaagde ze erin om twaalf afleveringen op rij de finale te behalen n het finalewoord te achterhalen.

Op vrijdag 17 januari start ze dus in haar dertiende aflevering: een unieke prestatie.

Op 1 januari 2020 nam Kiana voor de eerste keer deel. Ze had zichzelf als doel gesteld om ten minste één aflevering te winnen. Ruim twee weken later treedt Kiana vanavond voor de twaalfde keer aan in de quizarena van Ben Crabbé. Zo evenaart ze het aantal deelnames van Ewout Leys in juni 2018. Waar Ewout sneuvelde in de voorronde van zijn twaalfde aflevering, stoot Kiana wel door naar een twaalfde finale.

De Tiense bekroont zo een uitermate sterke zegereeks. Ze drukt razendsnel af, laat nauwelijks foute antwoorden optekenen en weet precies hoe ze de blokjes op het blokkenbord moet plaatsen. Resultaat: in vijf van de twaalf afleveringen sloot ze de voorronde met meer dan 1.000 punten af.

Door het oog van de naald in zevende finale

Ook het finalespel lijkt Kiana op het lijf geschreven. Tegelijkertijd luisteren naar de vragen, de blokjes plaatsen en nadenken over een achtletterwoord: het lijkt vanzelf te gaan.

Eén keer kroop Kiana door het oog van de naald. In haar zevende finale kon ze pas op het allerlaatste moment het woord 'taartjes' achterhalen. De recordreeks had toen al afgelopen kunnen zijn. Al lijkt Kiana nu op weg om dat aantal van zeven deelnames te gaan verdubbelen.

Exact drie dagen ouder dan 'Blokken'

Opvallend weetje: Kiana is geboren op 2 september 1994. Dat is exact drie dagen voordat op 5 september 1994 de allereerste aflevering van 'Blokken' werd uitgezonden.

Nieuwe top drie van sterkste 'Blokken'-kandidaten

Situatie na de aflevering van donderdag 16 januari 2020:

Kiana Buttiens: 12 afleveringen, 12 gewonnen finales (jan 2020)

Ewout Leys: 12 afleveringen, 12de finale niet bereikt (juni 2018)

Saar Bossuyt: 11 afleveringen, 11de finale bereikt, woord niet gevonden (sept 2013)