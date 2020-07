Ketnet zorgt voor een actieve zomer met 'Hoodie'-tocht en #LikeMe-zoektocht

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Vandaag gaat de zomervakantie officieel van start. Ketnet heeft tijdens de vakantie heel wat leuks in petto voor de Ketnetters én hun ouders, zodat ze zich geen moment hoeven te vervelen.

Ketnet komt deze zomer coronaproof naar de Ketnetters toe en brengt de wereld van enkele populaire Ketnet-reeksen dichterbij. Kinderen wandelen tijdens de vakantie in de voetsporen van hun 'Hoodie'-helden tijdens de 'Hoodie'-tocht door Brussel,...

...en in Durbuy wordt een avontuurlijke #LikeMe-zoektocht georganiseerd waarbij de Ketnetters zelf de #LikeMe-sportdag uit het tweede seizoen kunnen beleven.

De zomerweekends worden omgetoverd tot speciale themaweekends vol echte helden, gekke families, muziek en nog veel meer.

Dankzij de Kaatje luisterverhalen en Nachtwacht luisterverhalen worden lange autoritten net iets leuker voor jong en oud.

En tijdens Ketnet Cinema genieten Ketnetters samen met het gezin elke dag van een mooie kinderfilm.

#LikeMe-zoektocht in Durbuy

Omdat massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020 niet kunnen plaatsvinden, zal de Ketnet Zomertour deze zomer niet doorgaan. Toch blijft Ketnet naar de kinderen toekomen deze zomer, en dat tijdens de #LikeMe-zoektocht in Durbuy en de Hoodie-tocht door Brussel.

De #LikeMe-fans krijgen deze zomer de kans om in de voetsporen te treden van hun favoriete #LikeMe-personages. In Adventure Valley Durbuy herbeleven ze vanaf 4 juli de #LikeMe-sportdag uit het tweede seizoen en genieten ze van een avontuurlijke dag in het klimbos, het nettenpark en het 3D-labyrint. Tijdens de #LikeMe-zoektocht komen de Ketnetters langs verschillende activiteiten die de cast zelf ook heeft gedaan, gegidst door filmpjes met boodschappen en opdrachten van Caro en haar vrienden. Een van de activiteiten is de #LikeMe-challenge: een parcours waar de Ketnetters om het snelst door moeten terwijl iemand de tijd bijhoudt.

#LikeMe-zoektocht: vanaf zaterdag 4 juli in Adventure Valley Durbuy.

Wandelen met 'Hoodie' door Brussel

De Ketnetters kunnen deze zomer letterlijk in de voetsporen stappen van hun grote 'Hoodie'-helden tijdens de 'Hoodie'-tocht door Brussel. De tocht brengt de kinderen met behulp van een 'Hoodie'-boekje langs verschillende herkenbare plekken uit de reeks. Net als in 'Hoodie' komen er coole jumps aan te pas en kunnen de Ketnetters meedoen aan leuke foto-opdrachten. Na de tocht weten de kinderen én hun ouders hoe je bijvoorbeeld een echte 'corner turn', 'tic tac' of 'cat leap' maakt. Het 'Hoodie'-boekje is onder andere te verkrijgen in de toeristische kantoren van Visit Brussels vanaf 10 juli. Meer info op Ketnet.be en agenda.brussels/hoodietocht.

'Hoodie'-tocht door Brussel: vanaf vrijdag 10 juli in Brussel.

Weekends vol...

Tijdens de zomervakantie worden de weekends omgetoverd tot speciale themaweekends. Elk weekend staat in het teken van een bepaald thema met bijpassende Ketnet-programma's.

Zo zijn er weekends vol...:

- 4-5 juli: Weekend vol LOL

- 11-12 juli: Weekend vol beestenboel

- 18-19 juli: Weekend vol durvers

- 25-26 juli: Weekend vol echte helden

- 1-2 augustus: Weekend vol gekke families

- 8-9 augustus: Weekend vol girlpower

- 15-16 augustus: Weekend vol coole gasten

- 22-23 augustus: Weekend vol muziek

- 29-30 augustus: Weekend vol vette series

Weekend vol...: vanaf zaterdag 4 juli elke zaterdag en zondag om 8.00 en om 17.00 uur op Ketnet.

Films voor het hele gezin tijdens Ketnet Cinema

Heel de zomer lang genieten de Ketnetters elke dag van een kinderfilm tijdens Ketnet Cinema. De films zijn geschikt voor jong en oud, om jezelf even een rustmoment te gunnen of samen met het gezin te genieten van klassiekers zoals 'Nachtwacht: Het Duistere Hart' (1/7), 'Pluk van de Petteflet' (9/7), 'Minoes' (29/7) en 'Abeltje' (17/8). De programmatie wordt wekelijks bekendgemaakt op Ketnet.be.

'Ketnet Cinema': vanaf woensdag 1 juli elke dag om 8.35 uur op Ketnet.

Luisterverhalen van 'Kaatje' en 'Nachtwacht'

Voor zij die een lange autorit met kinderen voor de boeg hebben, zijn er de luisterverhalen van 'Kaatje' en 'Nachtwacht'.

De nieuwe luisterverhalen van 'Nachtwacht' zijn sinds eind juni beschikbaar. In de verhalen neemt Vega de Ketnetters opnieuw op sleeptouw en vertelt hij over de avonturen van Vlad, Keelin en Wilko.

Ketnet Junior heeft ook heel wat nieuws in petto voor de allerjongsten onder ons. Vanaf woensdag 8 juli lanceert Ketnet Junior 5 Kaatje luisterverhalen. In de verhalen vertelt Kaatje over de avonturen die ze beleeft met haar vrienden, Frats, Frits, Viktor en Kamiel. Elk verhaaltje wordt afgesloten met een liedje..

'Nachtwacht' luisterverhalen: reeds beschikbaar op Ketnet.be, in de Ketnet-app, op Spotify, Google Play en ITunes.

Kaatje luisterverhalen: vanaf woensdag 8 juli op Ketnetjunior.be, in de Ketnet Junior-app, op Spotify, Google Play en ITunes.

Costa del Ketnet en Zomerse Wrappersspelen

Ook Ketnet gaat een beetje met vakantie deze zomer tijdens Costa del Ketnet. De Ketnet-wrappers trekken hun meest zomerse kleren aan en plaatsen een zwembadje onder de VRT-toren. Van daaruit verzinnen ze de gekste dingen om de Ketnetters te amuseren: met battles, challenges, muziek, humor...

Daarnaast kruisen de Ketnet-wrappers de degens tijdens de Zomerse Wrappersspelen. In deze YouTube-reeks nemen de Ketnet-wrappers het wekelijks tegen elkaar op in allerlei sportdisciplines en spelletjes. Aan het einde van de zomer komen de Ketnetters te weten welke wrapper de grote winnaar is van de Zomerse Wrappersspelen en zo eeuwige roem verwerft.

Costa del Ketnet: vanaf woensdag 1 juli op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet-app.

Zomerse Wrappersspelen: vanaf donderdag 2 juli en daarna elke maandag op Ketnet.be, in de Ketnet-app en op het YouTube-kanaal van Ketnet.

'Karrewiet Zomert'

De actualiteit staat niet stil. Daarom loopt 'Karrewiet' tijdens de zomervakantie door als 'Karrewiet Zomert', en dit jaar voor het eerst niet enkel digitaal, maar ook op televisie. De hele zomervakantie lang brengt 'Karrewiet Zomert' nieuws op kindermaat. Zo blijven de Ketnetters op de hoogte van wat er gebeurt bij ons en in de wereld. En dat is niet alles. Deze zomervakantie zullen het de kinderen zijn die het weerbericht presenteren als 'Karrewiet'-weerman/weervrouw.

'Karrewiet Zomert': vanaf woensdag 1 juli elke weekdag om 17.50 uur op Ketnet en op Ketnet.be.