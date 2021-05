Ketnet zet met 'De Vlog van Fée' in op herinneringseducatie voor kinderen

Wat als een tienjarig Joods meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog geen dagboek had gehad, maar een vlogcamera? Dat is de insteek van 'De Vlog van Fée', de nieuwe historische fictiereeks die sinds vandaag op Ketnet.be en in de Ketnet-app te bekijken is.

'De Vlog van Fée' is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal van bij ons. De reeks werd volledig op smartphone gedraaid, in een vertelvorm op kindermaat.

Het verhaal

De joodse Fée (vertolkt door Julie Driesen) is 10 jaar, groeit met haar ouders en grootouders op in Antwerpen en woont vlak naast haar beste vriendin. Haar leven neemt een drastische wending wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en de jodenvervolging wordt ingezet. Samen met haar familie slaat Fée op de vlucht en duikt ze onder. De voortdurende dreiging van de oorlog en de weg die ze aflegt legt ze stap voor stap nauwkeurig vast met haar vlogcamera.

De reeks is geïnspireerd op het verhaal van Félicie (Fee) Bloch-Gruszow, die in 1931 in Antwerpen werd geboren en er in 2018 op 86-jarige leeftijd ook overleed. Fée Bloch bracht 6 jaar geleden nog haar levensverhaal in de Canvas-reeks '12 in 40'. Canvas biedt de reeks nu opnieuw online aan. Op die manier kunnen ouders die samen met hun kind naar 'De Vlog van Fée' kijken, ook het echte verhaal opnieuw ontdekken bij Canvas.

''De Vlog van Fée' is heel pakkend voor mij. Het verhaal dat mijn moeder jarenlang aan mij verteld heeft tot leven zien komen, brengt veel emoties teweeg. Emoties van verdriet maar ook van dankbaarheid. Want mijn moeder heeft altijd gewenst dat zoveel mogelijk mensen haar verhaal en dat van duizenden andere kinderen kennen, om te vermijden dat de gruwelen uit het verleden opnieuw gebeuren. Met 'De Vlog van Fée' wordt die wens weer wat meer werkelijkheid', zegt Didier Bloch, de zoon van Fée Bloch.

Herinneringseducatie

Met de nieuwe fictiereeks wil Ketnet de geschiedenis tastbaar maken voor kinderen en zet de jeugdzender in op herinneringseducatie. Het verleden is vaak complex, en soms akelig en abstract voor kinderen. Want hoe kunnen kinderen zich iets voorstellen bij zaken die gebeurd zijn lang voor hun geboorte? 'De Vlog van Fée' zorgt er niet alleen voor dat kinderen feiten en kennis opdoen over de Tweede Wereldoorlog, maar wekt ook empathie, betrokkenheid en reflectie op bij de kijkers, en dat is waar herinneringseducatie om draait.

''De Vlog van Fée' doet kinderen stilstaan bij wat er gebeurde in het verleden en hoe het moet zijn als kind in een oorlog. Daarenboven doet 'De Vlog van Fée' kinderen nadenken over nieuwe vormen van polarisatie en uitsluiting. Het is belangrijk om kinderen te begeleiden in hoe ze zelf hun steentje kunnen bijdragen in de strijd tegen uitsluiting, racisme, discriminatie, geweld, radicalisering,… Hier zien we een taak voor Ketnet weggelegd', vertelt Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet.

Aanvullend op 'De Vlog van Fée' brengt 'Karrewiet' als factcheck een reportage over de echte Fée Bloch. Op deze manier geeft het jeugdjournaal de jonge kijkers nog extra duiding op kindermaat bij de gebeurtenissen die in de reeks aan bod komen. De reportage is beschikbaar via Ketnet.be en de Ketnet-app. Kinderen kunnen met onbeantwoorde vragen ook ten allen tijde terecht op de website van Awel.

Onderwijs

Ook leerkrachten kunnen onmiddellijk met de reeks aan de slag. Kazerne Dossin zorgt voor brede ondersteuning van 'De Vlog van Fée' met uitgebreide leermodules voor de derde graad lager onderwijs die passen binnen de eindtermen. Leerkrachten lager onderwijs, maar ook ouders, kunnen op die manier meteen de reeks en de leermodules in de les of thuis verwerken om de geschiedenis op een bevattelijke en toegankelijke manier naar kinderen te brengen. De leermodules zijn vanaf vandaag beschikbaar op Ketnetvoorouders.be.

'We kozen in de leermodules voor thema's die aansluiten bij wat Fée meemaakte. Zo is er al een zekere herkenning bij de kinderen. Door bij elk thema telkens weer een terugkoppeling te maken met De vlog van Fée, blijft het wel behapbaar voor de doelgroep. Eigenlijk willen we kinderen op deze manier laten proeven van herinneringseducatie, zonder dat we hen willen schaden met de vreselijke gebeurtenissen die toen hebben plaatsgevonden, binnen een gepaste context, met oog voor veiligheid. We planten zaadjes voor korte en lange termijn', aldus Anne-Sophie Van Vyve, coördinator publiek en educatie van Kazerne Dossin.

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts moedigt het project aan: 'Het is bijzonder moeilijk om de gruwel van de Tweede Wereldoorlog op kindermaat te brengen, maar leerlingen kunnen hiervoor ten allen tijde rekenen op de grondige vakkennis van onze leerkrachten. Het kwalitatieve aanbod van Ketnet en Kazerne Dossin biedt hierbij uitstekende ondersteuning en tilt dit leerproces naar een hoger niveau. Ik ben dankbaar vast te stellen dat de openbare omroep blijft inzetten op haar publieke opdracht om op een volwassen manier met de mooie en minder mooie kanten van ons verleden om te gaan.” Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs.'

'De Vlog van Fée' is een productie van ScheMa producties voor Ketnet.

'De Vlog van Fée', vanaf vandaag op Ketnet.be, in de Ketnet app, op YouTube en VRT NU en op 8 mei om 13.30 uur op Ketnet.