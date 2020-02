Ketnet-wrapper Gloria Monserez nieuw lid van De KetnetBand

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Leuk nieuws van De KetnetBand: de band mag Ketnet-wrapper Gloria Monserez verwelkomen als nieuwste lid. Samen met Michiel De Meyer, Elindo Avastia, Giovanni Kemper, Sien Wynants en Maureen Vanherberghen vormt ze de nieuwe KetnetBand. Gloria kondigde het nieuws daarnet zelf aan in haar #Newbie-vlog.

Gloria: 'Dit is echt een kinderdroom van mij die uitkomt! Ik wilde al sinds kleins af aan in De KetnetBand zingen. Muziek en zingen zijn een manier voor mij om plezier te maken én tegelijkertijd te connecteren met een publiek. Wat een geweldige kans dat ik nu een hele zomervakantie lang - met deze supertoffe bende - kan doen wat ik graag doe. Ik kijk er al naar uit om dat met de Ketnetters te delen!'

De enorm populaire KetnetBand wordt dit jaar 20 jaar. De band speelt gemiddeld 90 shows per jaar en treedt in 2020 in het hele land op met een nieuwe show vol Ketnet-hits en covers uit de hitlijsten. Gloria, Michiel, Elindo, Giovanni, Sien en Maureen wisselen elkaar af: tijdens een optreden geven er telkens drie van de leden het beste van zichzelf op het podium. Ketnetters kunnen de band in de nieuwe opstelling voor het eerst aan het werk zien vanaf april. Céline Verbeeck neemt afscheid van de band, zij gaat zich focussen op haar acteercarrière.

Wie is het nieuwe lid Gloria Monserez?

De 19-jarige Gloria komt uit Wijgmaal en is bezig aan haar eerste jaar Grafische Vorming aan het KASK in Gent. Daarnaast is ze graag creatief bezig. Ze zingt, speelt piano en schrijft ook zelf nummers. Ze is een van de Helden van Ketnet en werd vorig jaar verkozen tot nieuwe Ketnet-wrapper.