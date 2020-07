Ketnet start met opnames van twee nieuwe fictiereeksen 'Meisjes' en '3Hz'

Foto: Ketnet/VRT - © Sputnik Media 2020

Ketnet werkt deze zomervakantie aan twee nieuwe fictiereeksen: 'Meisjes' en '3Hz'. Meisjes is een productie van Sputnik Media, het productiehuis achter het populaire 'wtFock'.

Net als 'wtFock' is 'Meisjes' een webreeks die in realtime gelost zal worden op de online platformen van Ketnet.

'3Hz' is een magisch-mysterieuze fictiereeks met een nostalgisch tintje, gemaakt door productiehuis De Mensen. De reeks kan rekenen op een getalenteerde cast met enkele klinkende namen, zoals Junes Callaert, Ann Tuts en Stan van Samang. 'Meisjes' zal vanaf 1 september te bekijken zijn op de online platformen van Ketnet. '3Hz' komt op antenne in het najaar van 2021.

De cast van zowel 'Meisjes' als '3Hz' bestaat hoofdzakelijk uit jonge en beloftevolle jongens en meisjes, die met deze producties hun eerste stappen in de acteerwereld zetten. Ketnet bevestigt hiermee zijn rol als grootste supporter van kinderen en geeft jong talent de kans om zichzelf te ontplooien.

'Meisjes'

'Meisjes' is een nieuwe webreeks die vanaf 1 september op de online platformen van Ketnet te zien zal zijn. De reeks is gebaseerd op de Noorse web only dramareeks 'Jenter' van NRK.

'Meisjes' volgt de avonturen van vier vriendinnen: Luna, Amélie, Cleo en Fleur. Het unieke aan de reeks is dat alles in realtime en digital first verloopt. De Ketnetters volgen het doen en laten van de meisjes en beleven hun avonturen zoals ze ook echt gebeuren in de reeks. Wanneer de meisjes bijvoorbeeld iets meemaken op woensdagnamiddag, is dat korte videofragment ook effectief op dat ogenblik online te bekijken.

Op het einde van de week worden de videofragmenten gebundeld in een klassieke compilatie die zowel online als lineair op Ketnet te bekijken zal zijn. De reeks wordt daarnaast aangevuld met extra online content om de beleving maximaal door te trekken.

De cast van 'Meisjes':

Luna: Jackie Gilles

Amélie: Lore Heremans

Fleur: Alycia Metdepenningen ('Zie Mij Graag')

Cleo: Amira Elwaleed

'Meisjes' is een coproductie van Sputnik Media en Ketnet.

'3Hz'

'3Hz' ('drie hertz') is een nieuwe fictiereeks die in het najaar van 2021 te zien zal zijn op Ketnet. De reeks kan rekenen op een sterke cast, met veelbelovende namen zoals Junes Callaert ('Dierendetectives', 'Ketnet Musical: Unidamu') in de rol van Felix, Stan Van Samang ('Zie Mij Graag') als vader Thomas, Ann Tuts ('F.C. De Kampioenen', 'Bevergem') als oma Jos en Cécile Enthoven ('Tabula Rasa', 'De Twaalf') als Ella.

Het verhaal

Felix kan met zijn vintage walkman naar het verleden luisteren. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar antwoorden over de dood van zijn moeder en ontdekt zo een milieuschandaal. Illegaal gedumpt afval uit de jaren '80 bedreigt hun dorp. Wat heeft de dood van Felix' moeder ermee te maken, en kan hij een ramp voorkomen?

'3Hz' is een mysterieuze fictiereeks die baadt in een nostalgische sfeer. Felix (Junes Callaert) neemt de Ketnetters mee op een akoestische tijdreis naar het verleden, schipperend tussen het jaar 1989 en 2021. Het magisch realisme in de reeks zit op de grens tussen fantasie en werkelijkheid. De muziek uit de jaren '80 zal tot de verbeelding van kinderen spreken en tegelijk heel wat nostalgie oproepen bij ouders.

De cast van '3Hz':

Felix: Junes Callaert

Ella: Cécile Enthoven

Sammy: Arthur Hermans

Noor: Maja Aziza

Thomas (papa Felix): Stan Van Samang

Oma Jos: Ann Tuts

'3Hz' is een coproductie van De Mensen en Ketnet.