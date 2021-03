Ketnet start met opnames van nieuwe fictiereeks 'GameKeepers'

Volgende week starten de opnames van de gloednieuwe fictiereeks 'GameKeepers'. In deze spannende, escapistische reeks moeten hoofdpersonages Sari (Naomi Janssens) en Mats (Andres Doise) elke aflevering een andere game uit het brein van GameMaster Cordelia winnen om de wereld te beschermen tegen groot onheil.

In 'GameKeepers' volgen we de avonturen van Sari en Mats, die samen met een aantal andere studenten in 'Villa Forêt' wonen, onder de hoede van de vreemde conciërge Jacob. Het groepje vrienden heeft het druk met schoolwerk en plezier maken, maar Sari en Mats hebben daarnaast ook een verpletterende verantwoordelijkheid. Zij zijn de GameKeepers van Game Quest, een computerspel dat verborgen zit in de villa en telkens opnieuw gespeeld én gewonnen moet worden. Want als ze verliezen, breekt GameMaster Cordelia los uit het spel en kan ze haar kwade krachten op de echte wereld loslaten. Sari en Mats moeten elke keer alles op alles zetten en al hun talenten inzetten om te winnen. Ze krijgen daarbij de hulp van Lelia, die het computerspel van binnen en buiten kent. Het ultieme doel: alle missies tot een goed einde brengen en als echte helden het spel winnen.

De cast van 'GameKeepers'

De cast van 'GameKeepers' bestaat uit jonge en talentvolle acteurs. Ketnet wil hen samen met Studio 100 graag de kans bieden om mee te werken aan deze grote fictieproductie, waarin ook enkele meer ervaren acteurs een rol spelen. Zo wordt het personage Sari vertolkt door Naomi Janssens, die we onder meer kennen van 'Campus 12', 'D5R' en 'Instaverliefd'. Mats wordt gespeeld door Andres Doise, de conciërge Jacob is een rol voor Door Van Boeckel. Ook Jamie Sou (Lelia), Manou Jue Cardoso (Lizzy), Antar Latifine (Idris), Mathias Mesmans (Quinten) en Jozefien Grossen (Pepper) zien we terug in de reeks.

'GameKeepers' is dit najaar te zien op Ketnet en is een coproductie van Ketnet en Studio 100.