Ketnet moedigt kinderen aan om meer te bewegen

Foto: Ketnet - © VRT 2021

Door corona zijn nog veel sportclubs gesloten en moeten kinderen kiezen tussen verschillende hobby's. Blijven bewegen is heel belangrijk en De KetnetBand wil daar graag een handje bij helpen.

Met het nieuwe nummer 'Gek Op Sport' en de bijhorende videoclip wil Ketnet in samenwerking met Sporting A en Sport Vlaanderen kinderen meer laten bewegen.

Het hele weekend trakteert Ketnet op extra veel liedjes van De KetnetBand, zowel op televisie als in de Ketnet-app. We horen niet enkel de bekende muziek, want De KetnetBand werkte de voorbije maanden ook in alle stilte aan een nieuw nummer. In 'Kingsize Live' werd zonet de videoclip van 'Gek Op Sport' gelanceerd. Een nummer waarmee De KetnetBand alle Ketnetters wil aanmoedigen om meer te bewegen.

De KetnetBand: 'Wij zetten sowieso alles graag in beweging met De KetnetBand. En of je nu zot veel zin hebt om te sporten of net niet, muziek kan echt helpen om je in gang te zetten en een dikke boost geven. Dus gogogo Ketnetters!'

Bewegen is voor iedereen en dus zeker ook voor peuters en kleuters. Ketnet Junior wil samen met Sport Vlaanderen en Sporting A de allerkleinsten meer laten bewegen. Wrapster Sarah Mouhamou maakte het gloednieuwe nummer 'Alles beweegt' en daar hoort ook een videoclip bij. Eerder bracht Sarah samen met haar sidekicks Bavo en Sokpop al klassieke kinderliedjes helemaal op maat van de jongste kijkers in Sarah zingt.

Bewegingsaanbod Ketnet en Ketnet Junior

Naast deze nieuwe videoclips, biedt Ketnet op zijn online platformen ook tal van andere programma’s aan die kinderen aanzetten tot bewegen. Zo vind je op Ketnet.be en in de Ketnet-app Zweten met Zeger, parkour tricks met Pieter uit Hoodie, dance tutorials van #LikeMe en boxbattles met Campus 12.

In de Ketnet Junior-app en op VRT NU is er voor de allerkleinsten 'Biba & Loeba', met veel leuke oefeningen om de motorische ontwikkeling bij peuters en kleuters te stimuleren.