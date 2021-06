Ketnet Junior zorgt voor zomervakantie vol kijk- en luisterplezier

Podcasts voor volwassenen zitten in de lift. Ook kinderen ontdekken dit soort luisterbeleving steeds meer. Ketnet Junior zorgt ervoor dat ouders van peuters en kleuters ook af en toe gerust kunnen rusten, met een brede waaier aan gratis luisterverhalen.

Spannende riddertochten, rustige voorleesverhalen of de zotste fantaseerspelen. Ideaal voor onderweg of om de nodige rust te creëren in huis tijdens de zomervakantie. Ketnet Junior brengt daarnaast een nieuwe reeks vol dino’s en nieuwe afleveringen van 'Simon'. Ook op de Ketnet Zomerzoektocht is aan de allerkleinsten én hun ouders gedacht met een Ketnet Junior-hoek.

Luisterplezier voor de allerkleinsten

Ketnet Junior zorgt ervoor dat ouders van peuters en kleuters ook af en toe gerust kunnen rusten, met een brede waaier aan gratis luisterverhalen. Maar de luisterverhalen zorgen niet enkel voor rust in huis en onderweg voor ouders. Door voorlezen en luisteren naar verhalen worden peuters en kleuters ook gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet: 'Door naar verhalen te luisteren, reiken we peuters en kinderen een ruimere woordenschat aan, verwonderen we kinderen met de kracht van verhalen en dragen we kinderen het plezier van lezen en voorlezen over. Kinderen wordt de passie van verhalen meegegeven waardoor ze zelf aangezet worden om verhalen te vertellen, hun fantasie te gebruiken en creatief om te gaan met diverse scenario’s die zich in hun hoofd vormen. Fantasie, verwondering en creativiteit stimuleren op hun beurt het out of the box denken en het creatief probleem oplossend vermogen bij kinderen.'

Ketnet Junior zorgt voor een ruim aanbod aan luisterverhalen van vertrouwde figuren én prikkelt de fantasie van jong én oud.

- 'Sarah Luisterverhalen': Sarah woont in een kleurrijke blokkentoren met een gezellig voortuintje aan de rand van de stad. Ze leest er voor uit 'de avonturen van Sokpop'.

- Op luistertocht met Ridder Muis: In elke luisterverhaal staat een gebruik of beroep uit de middeleeuwen centraal.

- 'Kaatjes Luisterverhalen': de grappigste luisterverhalen van Kaatje en haar vrienden.

- 'De Fantaseerspelen': interactieve luisterverhalen waarmee Ketnet Junior ouders helpt om opnieuw met de ogen van een kind naar de dingen te kijken. De Fantaseerspelen zijn actieve hoorspelen waarbij ouders en kinderen met fantasie zelf bepaalde dingen moeten invullen.

Gloednieuwe luisterverhalen van Ridder Muis, Kaatje, De Fantaseerspelen en Sarah luisterverhalen te beluisteren in de Ketnet Junior-app en op VRT NU.

Kijkplezier voor jong én oud

Lekker chillen en in de zetel ploffen. Dat kan met met Ketnet Junior. De zender trakteert tijdens de zomervakantie op heel wat kijkplezier.

Ketnet Junior lanceert deze zomer het nieuwe programma 'Dinostad'. 'Dinostad' is een komedie reeks voor kleuters over het dagelijkse leven van de dinosaurussenstad en haar bewoners. De familie Saurs staat in de schijnwerpers. Het gezin bestaat uit mama en papa Saurs, de 10-jarige Tyra en de 5-jarige Ricky. Ricky en Tira slagen er in om van de meeste alledaagse situaties één groot, fantastisch avontuur te maken.

Deze zomer brengt Ketnet Junior ook gloednieuwe afleveringen van 'Simon'. 'Simon' is een animatiereeks over het alledaagse leven van het 'super' schattige klein konijn Simon, zijn liefhebbende ouders en broertje Gaspard en trouwe vriendjes, Lou en Ferdinand.

Ook de fans van Sarah kunnen hun hart ophalen met maar liefst drie nieuwe compilaties van Sarah met 'Sarah danst', 'Sarah beweegt' en 'Sarah zingt'. Goed voor extralang kijk, beweeg-en dansplezier voor de jongste Ketnetters.

Tijdens de zomervakantie kunnen de Ketnetters elke dag om 8.30 uur genieten van een film met Ketnet Cinema. Voor de jongste Ketnetters is er onder meer 'Raafje Met De Rode Sok', 'Molly Monster' en 'Pluk van de Petteflet'.

Uiteraard lopen de vaste programma's zoals 'Tik Tak', 'Bumba', 'Kaatje'... ook gewoon door tijdens de zomervakantie en is het volledige Ketnet Junior-aanbod altijd en overal beschikbaar via de gratis Ketnet Junior-app en op VRT NU.

De nieuwe reeks 'Dinostad', nieuwe afleveringen van 'Simon' en drie nieuwe compilaties van 'Sarah': vanaf woensdag 30 juni in de Ketnet Junior-app en op VRT NU, en vanaf donderdag 1 juli op Ketnet Junior. De volledige lijst van Ketnet Cinema is beschikbaar via Ketnetvoorouders.be.

'Ketnet Zomerzoektocht'

Naast het kijk-en luisteraanbod trekt Ketnet er deze zomer opnieuw op uit met de 'Ketnet Zomerzoektocht'. De Ketnetters kunnen op zoektocht doorheen de stad en ontdekken daar de leukste attracties zoals het 'Hoodie'-hoogteparcours, het 'Nachtwacht'-hindernissenparcours of het 'Hoppers'-hinkstapspel.

Ook aan de allerkleinsten is gedacht met een Ketnet Junior-hoek. Deze is speciaal ingericht voor peuters en kleuters, met tal van activiteiten. Zo is er een knutselhoekje, een springkasteel van Bumba, kindergrime…

Ketnet strijkt deze zomer neer in vier steden: Sint-Niklaas, Wenduine, Deinze en Roeselare. De 'Ketnet Zomerzoektocht' is gratis, maar omwille van de huidige coronamaatregelen dient men op voorhand een tijdslot te reserveren.

Alle info op Ketnetvoorouders.be.